Serie A: Napoli-Lazio 5-0, Higuain e Insigne scatenati

LA PARTITA

Un altro 5-0, tre giorni dopo la partita con il Bruges. Un'altra prova straordinaria, che acquisisce un valore speciale perché arriva contro una squadra abitualmente solida come la Lazio, che stavolta viene invece spazzata via dal campo con brutale violenza. Il Napoli, di nuovo in campo col 4-3-3 inaugurato in Europa League, domina e diverte; si impossessa del centrocampo, sfonda sulle fasce ed è letale con gli inserimenti per vie centrali. A questo punto, la sensazione è che il modulo col trequartista vada definitivamente in archivio per dare sfogo alle caratteristiche degli uomini di Sarri, nati per esprimersi col tridente.



Il primo campanello d'allarme, per Pioli, suona già dopo cinque minuti, quando Higuain brucia Hoedt e chiama al miracolo Marchetti. E' lì, nel cuore della difesa biancoceleste, che il Napoli farà malissimo dopo aver lavorato ai fianchi (soprattutto a sinistra) grazie a un Insigne in totale stato di grazia. L'1-0 arriva al minuto 14: il Pipita, spalle alla porta, si libera di Hoedt e infila di destro all'angolino. Pioli replica cambiando modulo: dal 4-3-1-2 (Mauri trequartista alle spalle dui Keita e Matri) al 4-2-3-1, con Lulic che viene alzato sulla corsia di sinistra e Keita che si sposta stabilmente a destra. La gara, in sostanza, termina qua, perché a questo punto il Napoli prende il completo possesso del centrocampo, dove Parolo e Onazi sono sempre in inferiorità numerica e da soli non possono reggere l'urto degli azzurri. Il bis porta la firma di Allan, che - servito magistralmente da Insigne - si infila in una voragine lasciata da Hoedt e trafigge Marchetti (35').



Lo spartito non si modifica nella ripresa, nonostante Pioli cerchi una scossa immediata dagli inserimenti di Milinkovic-Savic e Felipe Anderson. Invece è il Napoli a trovare subito il 3-0 con Insigne (47'), bravo a ribattere in rete una conclusione di Higuain, arrivata dopo una spettacolare serpentina. La Lazio, senza più energie fisiche e mentali, smette anche di combattere e viene travolta: Higuain brucia Hoedt e fa secco Marchetti in diagonale (59'); Gabbiadini, entrato al 65' per il Pipita, sfrutta un perfetto assist di Allan e timbra un'esaltante cinquina, che vale i primi tre punti in campionato. La stagione del Napoli è cominciata da tre giorni.