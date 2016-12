Serie A: Napoli-Juventus, che notte al San Paolo

20:44 - Vendicare la Supercoppa persa a Doha. E' l'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri, che nel posticipo della 18a giornata di Serie A fa visita al Napoli di Benitez. Siamo quasi al giro di boa della stagione, e la notte del San Paolo potrebbe dire tantissimo sul futuro delle due squadre. I bianconeri arrivano a questo match in seguito al pareggio 1-1 con l'Inter, mentre sette giorni fa Higuain e soci hanno steso a domicilio per 4-1 il Cesena.

A proposito di Higuain, quella tra il Pipita e Calos Tevez è senza dubbio la sfida nella sfida: duello tutto argentino, con l’Apache bianconero capocannoniere della Serie A a quota 11 reti, mentre l’ex attaccante del Real Madrid insegue con 9 marcature. L'anno scorso al San Paolo finì 2-0 per i padroni di casa, con le reti di Callejon e Mertens decisive per stendere la Juventus.

20:42 DE LAURENTIIS A CENTROCAMPO COL FRATELLO DI PINO DANIELE

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha mostrato al pubblico azzurro una maglia in onore di Pino Daniele col numero 19 e le firme di tutti i giocatori. Con lui nel centro del campo il fratello del cantautore scomparso.

20:33 MAROTTA: "CONTA LA PRESTAZIONE"

Stasera la prestazione sarà più importante dei punti, dobbiamo reagire dopo la sconfitta di Doha. Il campionato è ancora lungo, questa non è una partita determinante, ma lo sarà dal punto di vista della prestazione.

20:19 HAMSIK: "DIAMO CONTINUITA'"

"Dobbiamo dare continuità agli ultimi risultati. Quesat sera vogliamo vincere e conquistare così tre punti molto importanti".



20:17 LLORENTE: "NAPOLI GRANDE SQUADRA"

"Sappiamo che non è facile venire al San Paolo e vincere. Ma noi dobbiamo sempre dare il meglio di noi stessi. La Supercoppa è dimenitcata"



20:10 SQUADRE IN CAMPO PER IL RISCALDAMENTO

Squadre in campo per il riscaldamento. Applausi a scena aperta per i padroni di casa e fischi per gli ospiti.



19:46 ARRIVATO IL PULLMAN DELLA JUVE: LANCIO DI UOVA

Il pullman della Juve ha seguito un percorso alternativo, ma non è bastato per evitare il lancio delle uova di alcuni tifosi del Napoli. Nessun problema per i giocatori bianconeri che sono arrivati senza preoccupazioni nella pancia del San Paolo.

19:10 ARRIVATO IL PULLMAN DEL NAPOLI ALLO STADIO

Accolto dagli applausi dei numerosi tifosi napoletani presenti, la squadra allenata da Benitez è arrivata allo stadio. L'ambiente si sta riscaldando.

19:02 ANCHE A NAPOLI IL RICORDO PER LE VITTIME FRANCESI



18:50 IL SAN PAOLO VA RIEMPIENDOSI: CORI PER PINO DANIELE

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Traffico in tilt nella città campana con lo stadio che va riempiendosi. "Olè Pino" riecheggia tra i tifosi azzurriAlle prese con qualche problema fisico, Stephan Lichtsteiner non sarà della partita dal primo minuto. Allegri ha deciso di non rischiarlo e sulla fascia destra giocherà Caceres.

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Britos; Gargano, Lopez; Callejon, Hamsik, De Guzman; Higuain.

A disp.: Andujar, Colombo, Mesto, Henrique, Jorginho, Mertens, Strinic, Gabbiadini, Inler, Radosevic, Zapata. All.: Benitez

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini, Evra; Marchisio, Pirlo, Pogba; Vidal; Tevez, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Ogbonna, Lichtsteiner, Padoin, Mattiello, Vitale, Pepe, Pereyra, Giovinco, Coman, Morata. All.: Allegri