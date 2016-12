Serie A: Napoli-Juventus a Tagliavento, Orsato per Roma-Lazio

14:24 - Dopo le polemiche dell'ultimo turno di Serie A, sono stati designati gli arbitri per la 18esima giornata che vede in programma grandi scontri al vertice. Per il derby della capitale, Roma-Lazio, è stato designato Orsato che dirigerà il match domenica alle 15. Napoli-Juventus di domenica sera sarà diretta da Tagliavento. Torino-Milan sarà fischiata da Rocchi, con Inter-Genoa all'ora di pranzo affidata a Russo di Nola.

Queste le designazioni arbitrali complete per la 18ª giornata di Serie A

SASSUOLO-UDINESE, sabato ore 18.00: Massa

TORINO-MILAN, sabato ore 20.45: Rocchi

INTER-GENOA, domenica ore 12.30: Russo

ATALANTA-CHIEVO, domenica ore 15.00: Valeri

CAGLIARI-CESENA, domenica ore 15.00: Rizzoli

FIORENTINA-PALERMO, domenica ore 15.00: Mazzoleni

VERONA-PARMA, domenica ore 15.00: Gavillucci

ROMA-LAZIO, domenica ore 15.00: Orsato

SAMPDORIA-EMPOLI, domenica ore 15.00: Tommasi

NAPOLI-JUVENTUS, domenica ore 20.45: Tagliavento