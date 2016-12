Serie A: Napoli-Juve 2-1, Insigne e Higuain stendono Allegri

LA PARTITA

Da una parte si risale, dall'altra si precipita. Il Napoli, sei giorni dopo aver triturato la Lazio, supera in casa anche la Juventus e comincia a vedere la luce: per Sarri cambia ogni prospettiva stagionale, il 4-3-3 è ormai il modulo di riferimento, l'attacco è devastante e la difesa sembra aver acquisito una definitiva maturità. Per Allegri è invece notte fonda: cinque punti in sei giornate sono una miseria, la squadra non ha più la minima identità ed è diventata vulnerabile come mai era accaduto negli ultimi quattro anni. Quel che più deve preoccupare il tecnico è che non si tratta tanto di un deficit fisico, quanto di un problema mentale unito a una mancanza di qualità.



Al San Paolo è il centrocampo ad andare in estrema difficoltà. Hernanes è impresentabile nel ruolo che fu di Pirlo, Lemina - ottima corsa e tanta buona volontà - è l'unico a salvarsi ma ha bisogno di tempo per crescere mentre Pogba - chiamato a fare la differenza dopo le partenze di Vidal e Tevez - tradisce ogni aspettativa con una gara arrogante e totalmente inutile per i compagni. Così gli azzurri riescono a gestire la sfera con Jorginho e a mordere con le accelerazioni di Hamsik, senza dimenticare un Allan monumentale in fase di pressing. Sostenuto da una mediana così solida, il Napoli può colpire in avanti grazie alla coppia Insigne-Higuain, che insieme offrono qualità e potenza impressionanti. L'1-0 è opera di Lorenzo, che scambia con il Pipita e infila Buffon con un destro dal limite (26'). Il bis, che arriva al 17' della ripresa, ha invece la firma dell'argentino, bravo a intercettare una sciagurata palla in orizzontale di Hernanes: ripartenza in verticale, sinistro a incrociare e 2-0 che pare chiudere del tutto la partita.



La Juve riesce invece a rientrare in gara con Lemina, che (un minuto dopo la rete di Higuain) sfrutta un assist di Dybala e batte da due passi l'incolpevole Reina. Allegri - che comincia con il trequartista (Pereyra) - cerca nuove risorse dagli ingressi in campo di Cuadrado e Morata, che in effetti accendono una minima scintilla oltre la metà campo ma, comunque, non basta per incendiare l'attenta difesa azzurra. Anche in panchina le idee sembrano poco chiare e il tempo per recuperare comincia a stringere: tra poco sarà troppo tardi.