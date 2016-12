Serie A: Napoli-Inter, lo scudetto passa dal San Paolo

L'Inter vuole blindare il primo posto, il Napoli cerca 3 punti per balzare in vetta. Questa sera alle 21 riflettori accesi al San Paolo per un match dal sapore di scudetto. La squadra di Sarri vuole continuare a sognare in grande e, con una vittoria, metterebbe a segno il sorpasso. I nerazzurri non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfilare il primato e cercano un prestigioso successo in casa di una diretta concorrente.