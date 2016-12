Serie A, Napoli esagerato: dominato il Bologna 6-0

LA PARTITA

Un monologo azzurro dal primo all'ultimo minuto, quello visto al San Paolo. Una partita mai in discussione, che ha visto la svolta dopo soli dieci minuti quando Gabbiadini ha trasformato in oro un'imbucata di Mertens: la tattica attendista del Bologna, già non in forma smagliante (nona partita consecutiva senza vittorie), è andata subito a farsi benedire e la sensazione di pancia piena, dopo una parte centrale di campionato da applausi, si è acuita. Questo senza sminuire i meriti del Napoli che è partito a spron battuto sin dall'inizio asfissiando il centrocampo rossoblù con il pressing furioso capeggiato da Allan. Mentre Acquafresca si prende i rimproveri di Donadoni per non riuscire a far salire la squadra, arriva il raddoppio: per Gervasoni l'intervento di Constant su Callejon è da rigore, Gabbiadini non sbaglia travestendosi da Higuain (tre gol nelle ultime tre partite, questa stagione una media di un gol ogni 100 minuti circa).

La partita sembra già finita, anche perché la poco volenterosa reazione del Bologna a inizio ripresa è presto vanificata da Mertens che decide, dopo un primo tempo al servizio di Gabbiadini, di prendersi un po' di gloria personale. Al 13' l'azione ubriacante che trova impreparato Mirante (beffato anche dalla deviazione di Oikonomou) mette la pietra tombale sulle speranze di recupero felsinee. Ma anche se allo stadio i tifosi già cantano, la partita ha una coda prolifica, quasi inaspettata, nel finale. Tra il 35' e il 45' arrivano tre gol, due ancora del belga che prima chiude al meglio uno scambio con El Kaddouri e approfitta dello scivolone di Rossettini, poi si inventa una botta dal limite, centrale ma potente. Infine, a sancire la serata storta, il "gollonzo" di David Lopez che segna su rimpallo.

Finisce in goleada, con il Bologna non pervenuto e il Napoli che si prende una grossa fetta di secondo posto. Con questi tre punti, Sarri (che rischia Callejon, diffidato e in campo per 77 minuti) si presenta al match-spareggio con la Roma con un vantaggio minimo di cinque punti e, in teoria, due risultati su tre, senza contare il rientro di Higuain. Se il sogno scudetto sembra rimasto tale, questa serata serve a ricordare una volta in più a tutti i tifosi azzurri una stagione comunque ad altissimo livello, qualità del gioco compresa.