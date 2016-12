Serie A: Napoli-Chievo 3-1, Juve agganciata in vetta

LA PARTITA

Il Napoli c'è ed è vivo più che mai. Dopo tre partite senza i tre punti, gli azzurri replicano a ogni dubbio contro il Chievo e mandano un chiaro messaggio alla Juventus: per portare a casa questo scudetto bisognerà lottare fino all'ultimo secondo. La gara dei partenopei è impressionante: subito sotto al minuto 2, la banda di Sarri reagisce con determinazione, lucidità e ferocia. Il Napoli sfonda sulle fasce, fa male con gli inserimenti centrali, gioca palla a terra, gioca di prima. Gioca che è una meraviglia.



Sarri comincia con un paio di novità: David Lopez in mediana (fuori Allan) e Chiriches in difesa al posto dello squalificato Albiol. Ed è proprio il rumeno, con un clamoroso errore al 2', a mettere il salita la gara degli azzurri: l'ex Tottenham si avventura in un dribbling ma si fa soffiare la sfera da Rigoni, che parte in verticale e fulmina Reina con un destro all'angolino. I successivi 43 minuti, prima del riposo, sono uno spettacolo a senso unico: Higuain, su assist dell'incontenibile Ghoulam, trova l'1-1 al 6'; poi gli azzurri inchiodano i veneti nella propria metà campo e il match diventa un assedio. Ghoulam e Insigne, a sinistra, spazzano via il povero Frey e sfornano preziosi cross in serie. Callejon e Higuain hanno più volte la chance per il 2-1, che invece arriva sugli sviluppi di un corner grazie a Chiriches, bravo a bucare Bizzarri di testa (38').



In totale, nel primo tempo, compresi i gol si contano nove, grosse, occasioni per il Napoli, che si esprime a memoria ed evidenzia tutti i limiti del Chievo. Il 4-3-3 di Maran produce qualcosa dalla trequarti in avanti, dove soprattutto Pellissier e Mpoku offrono un discreto contributo. I problemi grossi, invece, sono dietro, visto che i padroni di casa viaggiano quattro volte tanto e non c'è modo di arginarli. Non a caso, infatti, al 70' arriva il 3-1 di Callejon (assist di Allan, entrato al posto di David Lopez al 67') e potrebbe pure finire in goleada, visto che Higuain sfiora in due occasioni la doppietta personale (traversa e destro a lato di un soffio). Per una notte il Napoli torna così in testa al campionato (a pari punti con la Juve): a poco più di due mesi dalla fine, può ancora succedere di tutto.