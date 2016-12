Serie A: Napoli-Cagliari 3-3, gli azzurri rallentano

18:14 - Dopo due vittorie consecutive, il Napoli rallenta la propria marcia nel match casalingo contro il Cagliari. Al San Paolo finisce 3-3 al termine di una gara ricca d'emozioni. Gli azzurri volano sul 2-0 grazie ai gol di Higuain (11') e Inler (30'), ma Ibarbo accorcia le distanze prima del riposo (38'). Nella ripresa arriva subito il 2-2 firmato Farias (47'), De Guzman trova il provvisorio 3-2 (62') e ancora Farias, al 68', infila il definitivo 3-3.

LA PARTITA

Poteva essere l'occasione buona per sganciarsi dal gruppone alle spalle di Juve e Roma e scavare un primo solco tra il terzo e quarto posto. Invece il Napoli spreca la buona chance, rovinando il risultato con le proprie mani e rallentando il passo dopo due successi consecutivi e 17 punti nelle ultime sette gare prima di oggi. Avanti 2-0 e poi 3-2, gli azzurri si fanno riprendere dal Cagliari dopo un match certamente poco noioso, ma soprattutto gonfio di errori e orrori difensivi. Due squadre spaccate a metà, concentrate esclusivamente sulla fase d'attacco e organizzate in modo imbarazzante dalla cintola in giù.



Le assenze di Insigne e Mertens si notano parecchio e pesano come macigni sul Napoli, perché tolgono alla squadra ampiezza e inducono gli azzurri a sfruttare essenzialmente un'unica fascia: la destra. Il gioco, di conseguenza, è piuttosto prevedibile e l'unica alternativa sono le ripetute verticalizzazioni per Higuain, che spesso riesce comunque a infilarsi nella traballante difesa sarda. Al minuto 11 arriva il primo svarione della giornata, firmato Rossettini: Ghoulam, direttamente da una rimessa laterale, lancia lungo e manda in porta Higuain, dimenticato dal centrale sardo; per il Pipita, una volta solo davanti a Cragno, è un gioco da ragazzi infilarlo all'angolino. Benitez comincia con Hamsik largo a sinistra, salvo poi correggersi dopo il primo quarto d'ora, nel quale il centrocampista non tocca praticamente palla. Lo slovacco si sposta al centro e sulla corsia mancina va De Guzman, ma la manovra resta compassata. Il 2-0 - dopo un errore sotto porta dell'olandese - è opera di Inler con un sinistro dalla distanza (30') e a questo punto pare già finita, anche perché del Cagliari non vi è traccia.



La gara però prende una piega diversa non appena Ibarbo e Farias cominciano a salire in cattedra con accelerazioni devastanti e tagli sempre intelligenti, che mandano in tilt il pacchetto arretrato partenopeo. Il colombiano, servito da Balzano, accorcia le distanze dopo essersi liberato in scioltezza di Koulibaly (38') mentre, in apertura di ripresa, arriva immediatamente il 2-2 grazie a un colpo di testa di Farias (47'), abile a sfruttare una sponda di Rossettini sugli sviluppi di una punizione. Da una parte il Napoli vive di fiammate improvvise ed estemporanee, dall'altra il Cagliari si raccoglie nella propria metà campo e prova a distendersi con delle ripartenze micidiali. Una discesa di Maggio sulla destra, al 62', vale l'assist per il 3-2 di De Guzman (colpo di testa all'angolino, difesa sarda immobile); un vantaggio che dura solo sei minuti, perché poi Henrique, Rafael e Koulibaly - con tre disimpegni sbagliati consecutivamente - confezionano il 3-3 di Farias, a segno dopo un perfetto servizio di Ibarbo. Sembrava di essere al luna park, ma il calcio che diverte è tutta un'altra cosa.

LE PAGELLE



De Guzman 6,5 - Sostanza e qualità. Si conferma un jolly prezioso per lo scacchiere di Benitez.



Callejon 5 - Senza Mertens e Insigne, il Napoli insiste spesso dalla sua parte ma lo spagnolo è in giornata no. Movimenti monotoni e prevedibili, non salta mai l'uomo.



Henrique 4 - Preferito ad Albiol, non ripaga la fiducia di Benitez. Lento di testa e di gambe, è in ritardo in qualsiasi situazione.



Farias 7,5 - Quando cambia passo, il Napoli va in bambola. Doppietta decisiva e un terzo gol sfiorato (miracolo di Rafael). In assoluto il migliore in campo.



Rossettini 4 - Si dimentica di Higuain in occasione dell'1-0, nato da una rimessa laterale prima di metà campo. Inconcepibile.

IL TABELLINO



NAPOLI-CAGLIARI 3-3

Napoli (4-2-3-1): Rafael 6; Maggio 6, Henrique 4, Koulibaly 4,5, Ghoulam 5; Gargano 6, Inler 6, (18' st D. Lopez 5,5); Callejon 5, De Guzman 6,5 (37' st Britos sv), Hamsik 6,5; Higuain 6,5.

A disp.: Andujar, Colombo, Albiol, Mesto, Radosevic, Zapata. All.: Benitez 5

Cagliari (4-3-3): Cragno 6; Pisano 6 (37' st Capuano sv), Rossettini 4, Ceppitelli 5, Balzano 6; Dessena 5,5 (32' st Donsah sv), Crisetig 6, Ekdal 6; Ibarbo 7 (45' st Caio Rangel sv), Cossu 5,5, Farias 7,5.

A disp.: Carboni, Murru, Benedetti, Capello, Joao Pedro, Longo. All.: Zeman 5

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 11' Higuain (N), 30' Inler (N), 38' Ibarbo (C), 2' st e 23' st Farias (C), 17' st De Guzman (N)

Ammoniti: Farias (C); Koulibaly (N)

Espulsi: -