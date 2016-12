Serie A: Napoli-Atalanta 2-1, Sarri rimane al secondo posto

LA PARTITARoma chiama e Napoli è costretta a rispondere. La vittoria dei giallorossi a Marassi contro il Genoa non lascia altra soluzione agli azzurri se non raccogliere i tre punti contro l'Atalanta per tornare al secondo posto e rimandare a -2 la squadra di Spalletti. Sarri si affida ai titolarissimi, con Insigne che torna titolare dopo due panchine di fila. La Dea, ormai salva, deve fare a meno degli squalificati Gomez e Paletta e degli infortunati Carmona, Pinilla, Bassi, Stendardo, Reja si affida un prudente 4-4-1-1: in difesa c'è il debutto assoluto dell'albanese Dijmsiti, Diamanti alle spalle di un Borriello in grande spolvero (quattro gol nelle ultime tre partite).



Come consuetudine il Napoli parte subito a testa bassa e mette sotto pressione la difesa bergamasca, che capitola alla prima occasione. Al 10' splendido assist di Hamsik per Higuain, che passa alle spalle di Dijmsiti e al volo batte Sportiello. Per il Pipita gol numero 31 in campionato. La gara si mette subito bene per i padroni di casa, anche se l'abbondante pioggia non aiuta il gioco palla a terra dei ragazzi di Sarri. La Dea non riesce proprio a far male e in pratica non si vede mai dalle parte di Reina, mentre Insigne ci prova in due occasioni senza fortuna (pallonetto debole e semirovesciata a lato di poco), mentre Allan non inquadra la porta dal limite. Pur senza incantare, Higuain e compagni vanno al riposo meritatamente avanti.



Nella ripresa aumenta la pressione degli uomini di Sarri, con un'Atalanta che abbassa troppo il baricentro e lascia costantemente il pallino nei piedi di Hamsik e compagni. Sportiello è chiamato agli straordinari e para tutto il parabile (Hamsik e Insigne) e quando non ci arriva può ringraziare la traversa (su botta di Allan). Quando però la palla buona capita sulla testa di Higuain, anche il bravissimo numero 1 orobico deve arrendersi al miglior giocatore del campionato, giunto a 32 gol in 33 gare. A 5' dalla fine una sfortunata autorete di Albiol riapre il match, ma è il Napoli a sfiorare in due occasioni il tris: Mertens ed El Kaddouri sono fermati da Sportiello. Il Napoli risponde così alla Roma e si riprende dopo solo un paio d'ore il secondo posto. Ma sarà lotta dura ancora per 180 minuti.