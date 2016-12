Serie A: Napoli, a Empoli tre punti d'obbligo

Tre punti per non perdere il treno Champions. Al Castellani di Empoli, per il posticipo della 33esima giornata di Serie A, il Napoli cerca una vittoria che lo proietterebbe nuovamente a 3 punti dal secondo posto . Le vittorie di Lazio e Roma hanno alzato l'asticella, la squadra di Rafa Benitez non può sbagliare, c'è l'obbligo di successo. L'Empoli, a mente sgombra per una salvezza ormai raggiunta, vuole però un altro nobile scalpo.

Il Napoli è reduce da tre vittorie consecutive in campionato, intervallate dalla qualificazione alla semifinale di Europa League dopo aver fatto un sol boccone del Wolfsburg. Momento d'oro per i partenopei, che pensano anche al futuro: il presidente De Laurentiis, non più tardi di ieri, ha sottolineato l'importanza della qualificazione in Champions per avere liquidità nel prossimo mercato estivo.



Gli azzurri possono arrivarci anche tramite la vittoria dell'Europa League, ma è troppo presto per pensare al doppio scontro con il Dnipro. Per questo Benitez adotterà il solito turnover scientifico. Gonzalo Higuain, reduce dalla doppietta contro la Sampdoria e tornato in forma scintillante, dovrebbe essere regolarmente al centro dell'attacco. Alle sue spalle spazio a Marek Hamsik, affiancato con ogni probabilità da Callejon e Mertens. L'Empoli è senza lo squalificato Tonelli, reduce dal polverone per lo scontro con Denis nel post partita di Bergamo: lo sostituirà Barba. Davanti Sarri pare orientato a confermare il tandem Maccarone-Pucciarelli, con Saponara trequartista.



Le probabili formazioni di Empoli-Napoli, in campo alle ore 20.45

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Barba, Rugani, Mario Rui; Vecino, Valdifiori, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. Allenatore: Sarri.

Napoli (4-2-3-1): Andujar; Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; Inler, Gargano; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain. Allenatore: Benitez.