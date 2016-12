Serie A: Napoli a caccia della Roma, l'Inter vuole il tris

11:44 - Il Napoli cerca il riscatto, l'Inter vuole confermarsi. Partenopei e nerazzurri arrivano con motivazioni diverse ai due posticipi del lunedì che chiudono la 24.a giornata di Serie A. Gli uomini di Benitez, reduci dal ko col Palermo, ospitano il Sassuolo per ritrovare i tre punti che li porterebbero a -3 dalla Roma. I ragazzi di Mancini, invece, fanno visita al Cagliari a caccia della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Palermo e Atalanta.

La testa, in realtà, il Napoli l'ha già rialzata in Europa Leauge, col 4-0 rifilato a domicilio al Trabzonspor, ipotecando l'accesso agli ottavi di finale. In campionato però è un'altra musica: la striscia di successi consecutivi (4) si è interrotta al Barbera e Benitez vuole subito riprendere la rotta giusta: per farlo però non potrà contare su Higuain, squalificato, e tutto sarà sulle spalle di Zapata, con alla spalle un Gabbiadini in grande forma. A caccia dell'impresa al San Paolo il Sassuolo di Di Francesco che, nonostante due sole vittorie nelle ultime 11 uscite ufficiali, veleggia tranquillo a metà classifica, a +9 sulla zona retrocessione. Tutt'altra situazione quella dell'Inter, che in Europa League non è riuscita a tornare dalla Scozia con una vittoria, ma il 3-3 a Celtic Park dà comunque tranquillità alla truppa nerazzurra. Al Sant'Elia non sarà facile per Mancini, orfano del portiere Handanovic e intenzionato a riproporre il suo 4-3-1-2, con Shaqiri a supporto del tandem Icardi-Podolski, con Brozovic sempre più confermato a centrocampo al posto di un deluso Kovacic. Dall'altra parte un Cagliari in cerca di punti salvezza: passato il momento positivo di metà gennaio (7 punti in tre partite), nelle ultime tre gare la squadra di Zola ha racimolato un solo punto ed è adesso al terz'ultimo posto.