Serie A: Muriel replica a Bernardeschi, Fiorentina-Samp è 1-1

LA PARTITALa quarta di fila davanti al proprio pubblico. In campionato la Fiorentina non riesce a vincere al Franchi e l'Europa si allontana. Ma oggi, vista la ripresa, può anche andare bene così. Perché la Samp compassata del primo tempo, e giustamente sotto nel risultato con la conclusione beffarda di Bernardeschi, nei secondi quarantacinque minuti ha invece può volte sfiorato il gol del vantaggio dopo essere tornata in partita con Muriel.



La cronaca, si diceva, racconta di una partita avvincente con i padroni di casa che prima ci provano con Gonzalo Rodriguez, Ilicic e Kalinic e poi passano al 37' con un tiro cross di Bernardeschi: Astori in scivolata non ci arriva per questione di millimetri ma Puggioni viene comunque beffato dalla traiettoria del fantasista dei viola. Un minuto dopo i viola segnerebbero il raddoppio con un tocco da due passi di Kalinic in contropiede su assist di Tello, ma l'arbitro annulla correttamente per fuorigioco.



Nella ripresa nella samp entra Praet e la Samp cambia volto. La Fiorentina spreca però alcune potenziali situazioni per il 2-0 e al 12' viene punita: Regini pennella un cross perfetto dalla sinistra per Muriel, che di testa anticipa Gonzalo Rodriguez e firma il pareggio. La rete galvanizza la squadra di Giampaolo che però, proprio nel momento del maggior forcing, vengono graziati da Gonzalo Rodriguez che sbaglia clamorosamente. L'ultima palla gol capita però sui piedi di Praet che costringe Tatarusanu a un intervento plastico sotto l'incrocio dei pali. Al Franchi finisce 1-1. Giusto così.