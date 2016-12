Serie A: Milan-Verona 1-1, pioggia di fischi a San Siro

LA PARTITALasciarsi alle spalle il deludente pareggio con il Carpi e riprendere la corsa per rimanere agganciato al treno Europa. Il Milan ha una ghiotta occasione per accorciare sulle squadre davanti contro un Verona che non ha ancora vinto e che occupa l'ultima casella della classifica. Il club scaligero, inoltre, non ha mai vinto a San Siro nella sua storia e la cura Delneri non ha ancora portato punti e benefici. Miha conferma il 4-4-2 e rispolvera la coppia gol di inizio stagione, Bacca e Luiz Adriano, che non giocano dall'inizio dal tracollo casalingo contro il Napoli. Era il 4 ottobre. Recuperati De Sciglio e Bertolacci (che va in panchina), mentre Balotelli dovrà pazientare ancora un po'. L'Hellas si affida a Luca Toni e recupera Marquez in difesa: senza terzini sinistri di ruolo, Delneri sposta Pisano a sinistra. Il grande ex Pazzini non sta bene, ma si accomoda in panchina.



I ritmi sono piuttosto lenti per la felicità del Verona, con il Milan che vive solo di fiammate sugli esterni. Dopo 12' di sbadigli, il primo acuto è di Niang: tiro-cross rasoterra respinto da Gollini. Il francese conferma il suo buon momento di forma, scheggiando il palo qualche minuto dopo. Bacca e Luiz Adriano fanno gli stessi movimenti da prima punta e spesso si calpestano i piedi. Nell'unica occasione in cui non lo fanno il colombiano manda in gol il brasiliano, ma il gol viene annullato ingiustamente per fuorigioco su segnalazione di Lo Cicero. Anche il Verona, che nei primi 15' pressa alto e poi si rintana, ha motivo di lamentarsi per una trattenuta in area di Alex su Toni che Valeri giudica regolare. L'occasione migliore della prima frazione capita sui piedi di Bonaventura (assist di tacco di Bacca), ma Gollini si salva con i piedi. Anche l'Hellas ha una chance, quando Montolivo sbaglia un appoggio servendo Toni: palla a Viviani il cui rasoterra termina a lato di poco. Valeri non concede recupero e al duplice fischio una pioggia di fischi accompagna il Milan negli spogliatoi. Mihajlovic si arrabbia con il quarto uomo per gli errori arbitrali, ma una sfuriata la riserverà anche ai suoi negli spogliatotoi.



La gara sembra mettersi al meglio per i rossoneri: dopo un'occasione per Bonaventura (bravo Gollini), arriva il gol del vantaggio. Luiz Adriano innesca Bacca: esterno destro che batte Gollini. Astinenza del colombiano finita dopo 4 partite. Gara in discesa? Macché. De Jong si perde Greco e lo atterra in area: rosso ed espulsione sacrosanta. Dal dischetto Toni spiazza Donnarumma. I tifosi di spazientiscono, Mihajlovic toglie Luiz Adriano, Niang e Montolivo, al quale viene riservata una bordata di fischi. Il Verona preferisce non perderla per porre fine a una striscia di 4 sconfitte di fila. Senza un'idea di gioco ben precisa, il Milan ci prova con la forza della disperazione: Bertolacci fa gridare al gol, il generosissimo Bonaventura sbatte ancora una volta su Gollini. Al triplice fischio di Valeri la rabbia dei tifosi si abbatte contro la squadra. La tabella di Mihajlovic salta completamente dopo i passi falsi contro le ultime due della classe: di questo passo l'Europa non può che rimanere un miraggio.