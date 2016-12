Serie A: Milan-Udinese 2-0, Menez formato extra-lusso

11:50 - Il Milan batte 2-0 l'Udinese e torna al successo dopo cinque turni d'astinenza. I rossoneri aggrediscono fin dall'inizio, ma non finalizzano. Nella ripresa la gara s'infiamma a causa di un episodio: Domizzi trattiene Honda in area, l'arbitro Valeri decide per rigore ed espulsione. Menez dal dischetto fa 1-0 al 65'. Il francese, dopo il rosso a Essien, fa riesplodere San Siro con una prodezza (75'). Montolivo gioca 5'. Il Milan sale al quinto posto.

LA PARTITA

Semina nel primo tempo e raccoglie nel secondo: ma per questo Milan è già qualcosa. La squadra di Inzaghi, a secco di vittorie dalla spietata trasferta di Verona (1-3), torna a smuovere la classifica e l'umore. Riprende a sorridere, perché ritrova il gioco, la brillantezza e gli uomini migliori, quelli che dovrebbero fare la differenza sempre e comunque: da Menez a El Shaarawy, passando per il solito, impeccabile Honda. La macchina si rimette in moto: parte forte, rallenta, segna e gestisce. Non soffre quasi mai, Diego Lopez non fa una parata e solo nel finale, a risultato compromesso, l'Udinese si fa viva con Geijo. E' ancora presto per parlare di rinascita, ma siamo di fronte a una scossa. Il Milan esce dall'apatia delle ultime prestazioni, derby compreso, e torna frizzante.

Il modulo spregiudicato scelto da Inzaghi (4-2-3-1 con Van Ginkel guardiano di centrocampo) all'inizio paga dividendi. L'azione si sviluppa bene, sulle fasce: tocchi stretti, rapidità e intesa. Manca solo un punto di riferimento centrale, perché Menez si stacca per partecipare alla manovra e il centro dell'area resta sguarnito. Per questo Karnezis non deve compiere interventi di nota. Tranne uno, poco dopo il quarto d'ora. Rami svetta in area, gira verso la porta e il portiere greco respinge a ridosso della linea di porta, forse addirittura dentro. Inzaghi si arrabbia, è uno di quei casi in cui la tecnologia servirebbe come il pane. Ma la gara va avanti. Sia a destra che a sinistra l'Udinese soffre. Domizzi non tiene il passo di Honda e – udite udite – Bonera, ma il Milan, che corre tanto, non concretizza. Menez incrocia largo col destro, Honda tira addosso al portiere e il primo tempo si chiude senza reti.

Il ritmo e la qualità del gioco scendono un po' nella ripresa. Essien prova a sfondare da 30 metri senza fortuna, poi interviene l'arbitro che concede un calcio di rigore dubbio al Milan. Domizzi va ancora in tilt, si perde Honda e poi lo rimonta da dietro. Secondo Valeri con una strattonata (appena percettibile). Ma è chiara occasione da gol: e se arriva il penalty anche l'espulsione è obbligatoria. Menez è di ghiaccio e batte Karnezis. Per i friulani, sempre rinunciatari (Di Natale prova in modo vano a tener su la squadra), è l'inizio della fine. Ma ancora Valeri sfodera il secondo giallo sotto il naso di Essien. Anche in questo caso sbracciata non eccessiva. In questo tourbillon di episodi, Menez si impossessa del pallone, si mangia la fascia sinistra e dopo aver saltato Danilo come un birillo chiude la partita. San Siro torna ad amarlo. Nel finale c'è spazio per le scorribande di Pazzini – che sfiora un gol in modo clamoroso – e per il ritorno in campo di Montolivo, finalmente guarito dall'infortunio pre-Mondiale. Finisce tra gli applausi: il Milan risale la china e punta l'Europa.



LE PAGELLE

Menez 7,5 - Accellerazioni stratosferiche e meno indolenza del solito. Poi arriva un gran gol e tanto basta a guadagnarsi la palma del migliore in campo

Di Natale 5,5 - Resta fermo a 200. Gioca una partita di sacrificio, si vede solo una volta ma sbaglia la scelta (palla a Kone anziché a Piris libero sulla destra)

Armero 6,5 - Aggredisce con convizione, poi disputa una partita giudiziosa, in cui non fa rimpiangere De Sciglio. Può tornare utile alla causa anche in futuro

Domizzi 4 - In difficoltà si quella fascia, non ha più le qualità per reggere da terzino. Entra nell'episodio che cambia la partita. L'errore vero, più che il fallo sospetto, è quando si perde Honda

Van Ginkel 6 - Un po' frenato. Le movenze (e anche il buon avvio) ne fanno intuire il potenziale, poi si accontenta di amministrare. Ha i colpi per emergere se trova continuità



IL TABELLINO

MILAN-UDINESE 2-0

Milan (4-2-3-1): Diego Lopez 6; Bonera 6,5, Rami 6, Mexes 6, Armero 6,5; Van Ginkel 6 (43' st Montolivo sv), Essien 5,5, Bonaventura 6; Honda 6,5 (36' st Poli sv), Menez 7,5 (35' st Pazzini 6), El Shaarawy 6,5. A disp.: Abbiati, Agazzi, Albertazzi, Zapata, Zaccardo, Saponara, Torres, Niang. All.: Inzaghi 6,5

Udinese (4-3-1-2): Karnezis 6,5; Piris 6, Heurtaux 6, Danilo 5,5, Domizzi 4; Badu 5,5, Guilherme 6 (40' st Geijo sv), Allan 6; Kone 5,5 (31' st Fernandes sv); Thereau 5, Di Natale 5,5 (21' st Pasquale 6). A disp.: Brkic, Scuffet, Bubnjic, Belmonte, Wague, Pinzi, Widmer, Lucas Evangelista, Zapata. All.: Stramaccioni 5,5

Arbitro: Valeri

Marcatori: 20' st rig. e 30' st Menez

Ammoniti: Badu, Danilo (U)

Espulsi: 17' Domizzi (U) per fallo su chiara occasione da rete, 26' st Essien (M) per doppia ammonizione