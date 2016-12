Serie A: Milan-Napoli, sfida totale per la Champions

11:30 - Luci a San Siro nella 15a giornata di Serie A: questa sera alle 20.45 va in scena Milan-Napoli. Si affrontano due squadre in lotta per il terzo posto Champions ma che stanno vivendo in campionato un periodo di chiaroscuri. Per i rossoneri dopo la vittoria in casa l’Udinese è arrivato il passo falso di Marassi contro il Genoa (vittoria 1-0 dei rossoblù) mentre i partenopei sono reduci da tra pareggi di fila contro Cagliari, Sampdoria ed Empoli.

Per il Milan, il posticipo col Napoli rappresenta un bivio della stagione. Se i ragazzi di Inzaghi vogliono restare in corsa per un posto nell’Europa che conta dovranno vincere per agganciare proprio i partenopei a quota 24 in classifica. Benitez, dall’altro lato, non può permettersi altri passi falsi dopo i 3 pari consecutivi. Il netto successo in Europa League con lo Slovan Bratislava ha ridato fiducia all’ambiente e a Marek Hamsik, in gol contro la sua ex squadra.

E Pippo ritrova Benitez: una sfida totale da Champions ricordando le due finali tra Milan e Liverpool. Quella di Istanbul del 2005 con la grande rimonta dei Reds e il pianto rossonero, poi nel 2007, ad Atene, la grande rivincita firmata proprio da Inzaghi con la doppietta. Ora l'incrocio è in panchina e vale il 3° posto.