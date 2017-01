Serie A: Milan-Napoli, a San Siro si fa sul serio

Luci a San Siro, c'è Milan-Napoli. I rossoneri di Montella ricevono la visita della squadra di Sarri in una sfida di grande fascino che mette in palio punti pesanti. In caso di vittoria gli azzurri, miglior attacco del campionato con 45 gol all'attivo, metterebbero pressione alla Juventus portandosi almeno per una notte a -1 dai bianconeri. Il Milan, però, non può permettersi passi falsi se vuole restare agganciato alla zona Champions.