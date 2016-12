Serie A: Milan-Inter, un derby da dentro-fuori

Il Milan per continuare a sperare nel terzo posto, l'Inter per riscattare gli ultimi deludenti risultati sia in campionato che in Tim Cup. Sono i temi del derby della Madonnina (stasera, ore 20.45), che Mihajlovic ha definito "ascensore": chi vince sale, chi perde scende. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, in un San Siro tutto esaurito: Bacca-Niang il tandem dei rossoneri, Mancini invece lancia il nuovo arrivato Eder al fianco di Icardi.

Il Milan, dopo le discrete prestazioni in campionato con Roma, Fiorentina ed Empoli, è reduce dalla stentata vittoria di martedì contro l'Alessandria nella semifinale d'andata di Coppa Italia, un 1-0 firmato da un rigore di Balotelli. I rossoneri stanno quindi un po' meglio dell'Inter che ha rimediato un secco 3-0 mercoledì allo Juventus Stadium e negli ultimi tre turni di campionato ha raccolto solo due punti. All'andata il match fu vinto dai nerazzurri che si imposero 1-0 grazie a una rete di Guarin, appena ceduto alla formazione cinese dello Shanghai Shenhua; l'ultima vittoria del Diavolo è datata 4 maggio 2014 (1-0, De Jong).



Capitolo formazioni: in casa Milan primo derby per Gigio Donnarumma, che di fronte a sé avrà una linea composta da Abate-Alex-Romagnoli-Antonelli, fuori De Sciglio. A centrocampo il sacrificato sarà Bertolacci: dentro Kucka con Montolivo, Bonaventura e Honda. In attacco confermati Bacca e Niang. Torna Menez, ma va in panchina. Sponda Inter, l'unico vero ballottaggio è quello tra Melo e Kondogbia a centrocampo, col francese favorito: davanti, invece, Mancini è pronto a lanciare Eder al fianco di Icardi, con Ljajic sulla trequarti ad inventare.



Le probabili formazioni di Milan-Inter:

Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Honda, Kucka, Montolivo, Bonaventura; Bacca, Niang. All.: Mihajlovic

Inter (4-3-3): Handanovic; Nagatomo, Murillo, Miranda, Telles; Brozovic, Medel, Kondogbia; Ljajic, Icardi, Eder. All.: Mancini