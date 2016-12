Serie A: Milan-Fiorentina 2-0, i rossoneri vedono l'Europa

LA PARTITA

Il destino ti può cambiare in otto giorni, soprattutto se sei tu a deciderlo dopo aver ripreso in mano la situazione. Una settimana fa l'ultima spiaggia contro la Roma, mentre da stasera Mihajlovic comincia a pensare all'Europa con una bella semifinale di Coppa Italia garantita. Contro la Fiorentina arrivano solo ottime notizie per i rossoneri e ancora di più per il tecnico serbo, che azzecca ogni mossa e annulla l'arsenale della Viola, sin qui sempre a segno in questo campionato.



La prima parte della gara, dominata dalla tattica, pende esclusivamente dalla parte di Mihajlovic, che confeziona una gabbia diabolica davanti all'area di rigore rossonera. Il Milan è perfetto nel disinnescare la Fiorentina sulla trequarti; ovvero dove la banda di Sousa avrebbe dovuto fare più male vista (sulla carta) la superiorità numerica in mezzo, offerta dai moduli di partenza. Montolivo e Bertolacci, invece, sono sistematicamente supportati da Honda e Bonaventura, che in fase di non possesso stringono al centro per andare a intasare le linee di passaggio della Viola. La scelta è parecchio efficace, visto che Borja Valero e Ilicic non hanno modo di ragionare e, di conseguenza, Kalinic viene letteralmente isolato. Per la Fiorentina non c'è nulla da fare anche sulle fasce, dove Bernardeschi e Alonso, nell'uno contro uno, non saltano mai Antonelli e Abate. Così il Milan arriva al riposo in vantaggio e senza che Donnarumma subisca una sola conclusione, mentre Tatarusanu viene bucato alla prima chance per il Diavolo. Minuto quattro: Bacca, servito da Bonaventura, brucia Tomovic, rientra sul destro e colpisce con un destro all'angolino.



Una reazione viola - che non avrà seguito - va in scena in apertura di ripresa, quando Kalinic ha due discrete occasioni per colpire: la prima termina con un destro sbilenco a lato (56'); la seconda, di testa, finisce alta (57'). Basta così per gli uomini di Paulo Sousa, che vengono piegati definitivamente dal bis firmato Boateng, bravo nell'anticipare Tatarusanu prima di depositare in rete a porta vuota (88'). Il secondo tempo del Milan, maturo e molto attento, offre a Mihajlovic segnali incoraggianti soprattutto considerando l'avversario, che difficilmente si fa mettere sotto per un'intera gara. I rossoneri salgono a 32 punti, a sole tre lunghezze dal sesto posto della Roma ed è più che lecito cominciare a mettere nel mirino un posto per l'Europa: perché se in otto giorni è cambiato tutto questo, chissà cosa potrà accadere da qui a metà maggio.