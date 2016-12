Serie A: Milan, col Torino serve la svolta

Il Milan non ha più alibi. Per l'ottava giornata di Serie A, allo stadio Olimpico di Torino, va in scena la sfida tra gli uomini di Ventura e quelli di un Mihajlovic che attraversa un momento di difficoltà. Quattro sconfitte in sette gare alimentano i dubbi sulla scelta estiva di puntare sull'ex tecnico della Samp: i rossoneri, reduci dalla batosta di San Siro contro il Napoli, non possono più permettersi passi falsi, a partire dal match di Torino.



I precedenti della scorsa stagione sono favorevoli al Diavolo. Nella gara d'andata la squadra allenata di Inzaghi, con una delle peggiori prestazioni dell'intera annata, riuscì a strappare un 1-1 all'Olimpico, frutto delle reti di Menez su rigore e Glik a dieci minuti dal termine; a San Siro invece, nella penultima gara della stagione, finì 3-0 per i padroni di casa con doppietta di El Shaarawy e 100esimo gol in Serie A di Pazzini, su calcio di rigore.



Questa sera alle 20.45 ci si attende, dunque, un segnale forte dal Milan ma il Torino è già a caccia di riscatto dopo il ko col Carpi avvenuto nell'ultimo turno di campionato, prima della sosta per gli impegni delle Nazionali.