Serie A: Milan-Chievo 2-0, decidono Muntari e Honda

11:10 - Riprende la marcia del Milan in campionato: i rossoneri battono 2-0 il Chievo con i gol di Muntari e Honda e agganciano Verona e Samp in quarta posizione. In un primo tempo equilibrato, i gialloblù reclamano un rigore per il pestone di Alex su Maxi Lopez. Gli uomini di Inzaghi rientrano dagli spogliatoi con un altro spirito: Muntari sblocca al volo al 55', Lazarevic sfiora il pari, ma Honda (78') segna su punizione il suo quarto gol stagionale.

LA PARTITA

La difesa rischia un sacco ma finalmente riesce a chiudere imbattuta; l'attacco non è stratosferico come un mese fa ma riesce a sbloccarla; e il Milan, che non vive di una salute impeccabile, torna a vincere una partita dopo un'astinenza che durava ormai dalla seconda giornata, da quella trasferta di Parma che sembrava aver proiettato gli uomini di Inzaghi verso una lotta a tre con Roma e Juventus per il titolo. Prematuro. Ma questa squadra pian piano, passando anche da brutti pomeriggi come quello di Cesena, sembra stia forgiando il suo carattere. Basta quello, nel secondo tempo, per avere ragione di un Chievo onesto, non certo irresistibile, venuto a San Siro per giocare a testa alta, e capace di rendersi pericoloso nei primi minuti. Inzaghi saluta la sua seconda affermazione davanti al pubblico di casa grazie a Muntari e Honda, che sigillano rispettivamente il secondo e il quarto gol in A.

L'attacco continua a essere prolifico anche se il 4-3-3 non sembra rispondere alle esigenze del suo allenatore. Bonaventura, all'esperimento da mezz'ala, prova a dare un cambio di passo a centrocampo, ma la squadra è slegata e sugli esterni mancano le bollicine. Il primo tempo di Menez, infatti, è il peggiore di questo avvio di stagione: il francese si trascina stancamente, non trova mai la giocata e si arrabbia con l'arbitro senza trarne profitto. Honda punta e ipnotizza gli avversari, senza mai arrivare sul fondo e Torres... Beh, Torres è totalmente alienato dalla manovra ed è molto più indietro di quello che il suo esordio a Empoli, una decina di giorni fa, faceva presupporre. In un primo tecnicamente scialbo, il Milan ha comunque le sue occasioni: un tiro largo di Menez, un tocco ravvicinato di Bonaventura (su un tiro del Niño) e l'errore di Torres a due passi dalla porta dopo una dormita della difesa di Corini. Ma il Chievo gioca alto, manda in difficoltà i due centrali rossoneri con Maxi Lopez e reclama anche un rigore per un pestone di Alex sull'ex milanista.

Nell'intervallo la scossa di Inzaghi arriva. Il Milan riparte da un 4-2-3-1 più "naturale", con Bonaventura finalmente sull'esterno e Menez libero di svariare, partendo dal centro. L'ex Psg non inquadra la porta, mentre Jack non è fortunato con la girata in area. Ma è Muntari, al 10', a portare avanti i rossoneri con una botta da fuori che schizza sul prato a batte Bardi. Per inciso, si tratta del primo tiro in porta del Milan, fermo a zero nel primo tempo (il Chievo a uno, con Radovanovic). La gara cambia volto, anche se Rami e Muntari – con svarioni e palle perse al limite del ridicolo – fanno di tutto per rimettere in partita il Chievo. Clamoroso l'errore di Lazerevic, che non sfrutta un 3 vs 1 in contropiede e regala il pallone ad Abbiati. Davanti le cose vanno decisamente meglio e Bardi deve superarsi in un paio di circostanze, prima di capitolare sulla perla di Honda da fermo. Persino El Shaarawy, subentrato a Torres, sembra rinato quando ha spazio davanti a sé. Non è ancora un gran Milan, ma vincere aiuta a vincere.



LE PAGELLE

Honda 7 - Primo tempo giudizioso, in cui dà ampiezza alla manovra ma senza guizzi. Nella ripresa sale in cattedra, scuote i compagni e firma un altro gol prodigioso. Al momento è semplicemente il più ispirato

Maxi Lopez 6,5 - Non merita la sostituzione, perché è il più attivo dei tre davanti. Costringe Alex e Rami a dimenarsi pericolosamente, meriterebbe anche un rigore. Poco brillante al tiro

Menez 6,5 - Il suo voto è la media fra un primo tempo osceno e una ripresa da urlo. Inutile chiedergli continuità di prestazione. Menez è questo: prendere o lasciare

Birsa 5 - Dimenticate un attimo l'esaltante avvio della scorsa stagione. Birsa è rimasto un buon giocatore anche dopo, con picchi di rendimento nel primo tempo e scomparse "improvvise" nella ripresa. Gli è successo ancora

De Jong 6,5 - Un leone. Presente in tackle e in ripartenza, dà il suo contributo in tutte le fasi del gioco. Il reparto annaspa, soprattutto in avvio, lui gli fa ritrovare l'equilibrio



IL TABELLINO

MILAN-CHIEVO 2-0

Milan (4-3-3): Abbiati 6; Abate 6,5, Rami 5, Alex 6, De Sciglio 6,5; Muntari 6 (44' st Essien sv), De Jong 6,5, Bonaventura 6; Honda 7 (36' st Poli sv), Torres 5 (29' st El Shaarawy 6), Menez 6,5. A disp.: Agazzi, Gori, Bonera, Zaccardo, Mexes, Albertazzi, Armero, Niang, Pazzini. All.: Inzaghi 6,5

Chievo (4-3-1-2): Bardi 6,5; Frey 5,5, Dainelli 6, Zukanovic 6, Biraghi 5,5; Hetemaj 6, Radovanovic 6,5, Cofie 6 (37' Bellomo sv); Birsa 5 (21' st Lazarevic 5); Maxi Lopez 6,5 (27' st Meggiorini 6), Paloschi 6. A disp.: Bizzarri, Seculin, Sardo, Cesar, Edimar, Kupisz, Mangani, Pellissier. All.: Corini 6

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 10' st Muntari, 33' st Honda

Ammoniti: De Jong, El Shaarawy (M), Birsa, Biraghi, Cofie, Zukanovic, Meggiorini (C)

Espulsi: -