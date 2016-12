Serie A: Milan-Carpi 0-0, Brocchi rallenta subito

LA PARTITA

Si esaurisce subito l'effetto Brocchi, che dopo la vittoria all'esordio in casa della Sampdoria deve registrare un opaco pareggio contro il Carpi. Il Milan, in grossa difficoltà dal punto di vista atletico, comincia benino ma poi si perde molto presto, tra errori tecnici e mancanza totale di idee e soluzioni. Il nuovo tecnico rossonero parte con Boateng trequartista alle spalle di Bacca e Balotelli, mentre a centrocampo - ai fianchi di Montolivo - come mezz'ali agiscono Poli e Bonaventura. Il ritmo basso e uno sviluppo del gioco per nulla fluido favoriscono l'atteggiamento del Carpi, come al solito bravissimo a difendere in dieci e sempre pronto a ripartire di slancio.



Boateng (destro repinto da Belec al 6') e Bacca (destro alto al 14') promettono a Brocchi qualcosa di interessante, ma ogni intenzione deve fare i conti con una squadra, quella emiliana, arrivata a San Siro affamata di punti per la salvezza. La banda di Castori difende e basta nel primo tempo (nessun tiro verso la porta di Donnarumma), poi nella ripresa l'ingresso in campo di Lasagna (54') consegna al match una trama nuova, nella quale è il Carpi ad avere le occasioni migliori grazie a un contropiede micidiale.



Brocchi trova nuove energie grazie a Josè Mauri, subentrato a Boateng al 62' e subito nel vivo della gara. L'ex Parma si inserisce e ci prova dalla distanza, ma per assistere a una vera chance per il Milan bisogna attendere il minuto 88: Antonelli colpisce di testa su assist di Balotelli e Belec respinge sui piedi di Alex, che da pochi passi calcia addosso al portiere sloveno. Nemmeno 120 secondi più tardi, dall'altra parte, è Donnarumma a salvare il risultato con un miracolo sul sinistro di Crimi, che ruba palla a Montolivo prima di sfiorare lo 0-1. Per il Carpi, salito a +2 sul Frosinone, va benissimo così.