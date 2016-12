Serie A: Mertens e Chiriches, il Napoli supera 2-0 l'Empoli

LA PARTITATre anni con Sarri. Tra anni come suo fidato consigliere. Per Martusciello il tecnico azzurro è insomma un libro aperto, pagine note mandate più volte a memoria: è così allora che il suo Empoli, scolastico quanto si vuole ma ordinato, blocca senza problemi per oltre trenta minuti un Napoli "elementare", senza ritmo, sterilmente basico. Un Napoli che con Insigne, Mertens e Callejon in attacco si ostina paradossalmente a cercare il cross dal fondo o che si intestardisce in una serie di inutili uno contro molti al limite dell'area empolese, espedienti che non sortiscono effetto alcuno.



Solo quando - dopo un buona mezz'ora e dopo tante urla di Sarri - Insigne e compagni si mettono in modalità "cambio campo-verticalizzazione-rapidità" il fortino empolese scricchiola. E qui, allora, ci vuole un ottimo Skorupski per mantenere inalterato il risultato: tra il 32esimo e il 43esimo Mertens (tre volte) e Callejon (due volte) devono inchinarsi dinnanzi alla bravura dell'avversario e strozzare l'esultanza. Questione di tempo, però. Perché palla a terra il Napoli affonda con facilità, l'Empoli arretra e il vantaggio azzurro corre così puntualmente ancora sull'asse Callejon-Mertens: assist dello spagnolo e piatto vincente del belga al minuto 51.



Nulla da fare stavolta per Skorupski che sette minuti più tardi però si ripropone negando il raddoppio a Jorginho: un intervento strepitoso che fa il paio con quello di Reina al 70esimo. Il primo intervento della serata del portiere azzurro, tanto più difficile proprio per questo, fondamentale per salvare un Napoli tornato improvvisamente in modalità "stand-by": l'Empoli viene così prima fermato dalla traversa (deviazione di Chiriches e Reina spiazzato) e poi dallo stesso portiere spagnolo che si oppone sulla ribattuta di Maccarone.



Attacca l'Empoli a questo punto e sembrano riaffiorare brutti fantasmi per il Napoli. Ma ci pensano allo i ghostbusters Hamsik e Chiriches a scacciare i brividi: il primo la spizza, il secondo infila la palla per la seconda volta alla spalle di Skorupski. Mancano a questo punto nove minuti al 90esimo, tredici al fischio finale: resta qualche piccolo sprazzo di affanno ma il risultato è acquisito. Tre punti per un terzo posto ritrovato. Tre punti per pensare con più serenità al viaggio a Torino nel fine settimana, destinazione Juventus Stadium.