Serie A: Marchisio squalificato per Sampdoria-Juve

Claudio Marchisio non sarà a disposizione per Allegri per la Sampdoria-Juventus: il centrocampista bianconero è stato fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata in diffida contro il Verona. Tosel ha inflitto una giornata di squalifica anche a Bernardeschi (Fiorentina), Mounier e Diawara (Bologna), De Roon (Atalanta), Acquah (Torino), Pellegrini (Sassuolo), Castro (Chievo), Greco (Verona) e Pavlovic (Frosinone).