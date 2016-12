Serie A: le probabili formazioni

PALERMO-EMPOLI ore 21

Palermo (3-5-1-1): Sorrentino; Struna, Gonzalez G., Andelkovic; Rispoli, Hiljemark, Jajalo, Rigoni, Lazaar; Vazquez; Gilardino.

A disp.: Colombi, Alastra, Vitiello, El Kaoutari, Daprelà, Brugman, Pezzella, Chochev, Maresca, Quaison, La Gumina, Trajkovski All.: Iachini

Squalificati: -

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Costa, Mario Rui; Paredes, Buchel, Zielinski; Saponara; Pucciarelli, Maccarone

A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Camporese, Bittante, Barba, Zambelli, Maiello, Krunic, Ronaldo, Piu, Livaja. All.: Giampaolo

Squalificati: Dioussè

Indisponibili: Mchedlidze, Cosic, Croce



LE ULTIME

Qui Palermo: Mister Iachini nel posticipo contro l'Empoli potrebbe cambiare qualche pedina rispetto a Napoli. In difesa ballottaggio Struna-Vitiello, mentre a centrocampo si giocano un posto Jajalo e Maresca. In attacco confermati gli intoccabili Vazquez e Gilardino.



Qui Empoli: Pochi dubbi di formazione per Marco Giampaolo in vista della sfida col Palermo. L'unico dubbio è in difesa sull'out di destra dove si giocano una maglia Zambelli e Laurini. A centrocampo squalificato Dioussè gioca Buchel. In attacco occhio a Maccarone che potrebbe fare turn over favorendo l'ingresso dal 1' di Livaja.

Bolzoni, Morganella, Djurdjevic