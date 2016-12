Serie A: le probabili formazioni

FROSINONE-EMPOLI ore 19Frosinone (4-4-2): Leali; Rosi, Diakitè, Blanchard, Pavlovic;Tonev, Gori, Sammarco, Soddimo; D. Ciofani, Dionisi.

A disp.: Zappino, Gomis, M. Ciofani, Russo, Crivello, Bertoncini, Frara, Paganini, Verde, Chibsah, Carlini, Castillo. All.: Stellone

Squalificati: -

Indisponibili: Gucher



Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Barba, Mario Rui; Zielinski, Dioussè, Croce; Saponara; Maccarone, Livaja.A disp.: Pelagotti, Costa, Camporese, Bittante, Zambelli, Buchel, Piu, Maiello, Ronaldo, Krunic, Paredes, Pucciarelli. All.: Giampaolo

SqualificatiIndisponibili: Mchedlidze, Cosic



LE ULTIME



QUI FROSINONE: Stellone conferma il 4-4-2 con Tonev e Soddimo esterni di centrocampo. Dionisi in attacco con Castillo in panchina. In difesa torna Rosi dall'inizio.



QUI EMPOLI: Maccarone e Livaja in attacco, con il giovane Dioussè a centrocampo. Laurini agirà nella corsia di destra.