Serie A: le probabili formazioni

DOMENICA 13 SETTEMBRE

LAZIO-UDINESE ore 18 FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-2-3-1): Marchetti, Basta, Mauricio, Hoedt, Radu; Parolo, Cataldi; Lulic, Candreva, Mauri; Keita.

A disp.: Berisha, Guerrieri, Gentiletti, Braafheid, Patric, Konko, Milinkovic-Savic, Felipe Anderson, Morrison, Kishna, Matri. All.: Pioli

Squalificati:-

Indisponibili: Djordjevic, Klose, Biglia, De Vrij



Udinese (3-5-2): Karnezis; Wague, Danilo, Piris; Edenilson, Kone, Iturra, Fernandes, Adnan; Thereau, Zapata.

A disp.: Meret, Romo, Heurtaux, Felipe, Domizzi, Badu, Insua, Pasquale, Merkel, Marquinho, Di Natale, Aguirre. All.: Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guilherme, Widmer



VERONA-TORINO ore 12:30 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Pisano, Marquez, Moras, Souprayen; Sala, Viviani, Greco; Siligardi, Toni, Gomez.

A disp.: Gollini, Coppola, Albertazzi, Helander, Bianchetti, Winck, Romulo, Ionita, Wszolek, Pazzini, Zaccagni, Janokovic.

Squalificati: -

Indisponibili: Fares, Hallfredsson



Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Molinaro; Bruno Peres, Obi, Vives, Baselli, Avelar; Quagliarella, Belotti.

A disp.: Ichazo, Castellazzi, Mantovani, Jansson, Benassi, Prcic, Zappacosta, Acquah, Maxi Lopez, Martinez, Amauri. All.: Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Farnerud, Maksimovic, Gazzi, Moretti, Gaston Silva





EMPOLI-NAPOLI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Zambelli, Tonelli, Barba, Mario Rui; Zielinski, Diousse, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone.

A disp.: Pugliesi, Pelagotti, Laurini, Camporese, Costa, Bittante, Ronaldo, Maiello, Piu, Krunic, Paredes, Livaja. All.: Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Mchedlidze, Cosic, Buchel



Napoli (4-3-1-2): Reina; Maggio, Albiol, Chiriches, Hysaj; Allan, Valdifiori, Hamsik; Insigne; Higuain, Gabbiadini.

A disp.: Rafael, Gabriel, Strinic, Henrique, Ghoulam, Koulibaly, David Lopez, Jorginho, Dezi, El Kaddouri, Callejon, Mertens.

All.: Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: -

PALERMO-CARPI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Vitiello, Gonzalez, El Kaoutari; Rispoli, Hiljemark, Jajalo, Lazaar; Vazquez, Quaison, Gilardino.

A disp.: Colombi, Andelkovic, Goldaniga, Pirrello, Daprelà, Brugman, Maresca, Chochev, Trajkovski, Cassini, Djurdjevic.

All.: Iachini

Squalificati: Struna (1)

Indisponibili: Bolzoni, Morganella



Carpi (3-5-2): Benussi; Zaccardo, Bubnjic, Gagliolo; Letizia, Lollo, Bianco, Fedele, Gabriel Silva; Matos, Mbakogu.

A disp.: Brkic, Belec, Cofie, Romagnoli, Wallace, Lazzari, Di Gaudio, Gino, Martinho, Wilczek, Borriello, Lasagna. All.: Castori

Squalificati: nessuno

Indisponibili:





SASSUOLO-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Floro Flores, Defrel, Sansone.

A disp.: Pomini, Pegolo, Longhi, Gazzola, Fontanesi, Terranova, Biondini, Pellegrini, Laribi, Politano, Falcinelli, Floccari. All.: Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Berardi, Antei



Atalanta (4-3-3): Sportiello; Bellini, Paletta, Cherubin, Dramé; Carmona, De Roon, Kurtic; Moralez, Pinilla, Gomez.

A disp.: Bassi, Stendardo, Toloi, Masiello, Cigarini, Radunovic, Raimondi, Migliaccio, Grassi, D'Alessandro, Denis, Monachello. All.: Reja

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Estigarribia





INTER-MILAN ore 20:45

Inter (4-3-3): Handanovic; Santon, Medel, Murillo, Juan Jesus; Brozovic, Felipe Melo, Kondogbia; Perisic, Icardi, Jovetic.

A disp.: Carrizo, Berni, Alex Telles, Montoya, Miranda, D'Ambrosio, Nagatomo, Ranocchia, Guarin, Gnoukouri, Ljajic, Palacio. All.: Mancini

Squalificati: -

Indisponibili: Dodò



Milan (4-3-1-2): Diego Lopez; Abate, Zapata, Romagnoli, De Sciglio; Bonaventura, Montolivo, Kucka; Honda; Luiz Adriano, Bacca.

A disp.: Abbiati, Donnarumma, Calabria, Mexes, Ely, Alex, José Mauri, Poli, Nocerino, Cerci, De Jong, Balotelli.

All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Menez, Niang, Antonelli, Bertolacci

LE ULTIME

Qui Inter: Mancini ha deciso di convocare Miranda e potrebbe decidere di portarlo in panchina. Ranocchia e Medel si giocano un posto accanto a Murillo: favorito il secondo. Juan Jesus giocherà a sinistra. A centrocampo Brozovic dovrebbe essere preferito a Guarin



Qui Milan: Mihajlovic rivoluziona il centrocampo. Montolivo va in cabina di regia, mentre De Jong si accomoda in panchina. Sulla trequarti spazio per Honda, mentre Bonaventura finisce esterno nei tre di mediana. In difesa Zapata con Romagnoli.



LUNEDI' 14 SETTEMBRE

SAMPDORIA-BOLOGNA ore 20.45

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Cassani, Silvestre, Moisander, Regini; Barreto, Fernando, Soriano; Correa; Eder, Muriel.

A disp.: Puggioni, Brignoli, Carbonero, Christodoulopoulos, Zukanovic, Palombo, Rocca, Ivan, Bonazzoli, Rodriguez. All.: Zenga

Squalificati: -

Indisponibili: Cassano, Coda, De Silvestre, Krsticic



Bologna (4-4-1-1): Mirante, Ferrari, Gastaldello, Rossettini, Masina; Mounier, Donsah, Taider, Giaccherini; Brienza; Destro.

A disp.: Da Costa, Maietta, Mbaye, Morleo, Oikonomou, Crisetig, Diawara, Pulgar, Rizzo, Acquafresca, Falco, Mancosu. All.: Rossi

Indisponibili: Brighi, Krafth, Zuculini



LE ULTIME

Qui Sampdoria: Zenga punta su Soriano mezz'ala con Correa trequartista.



Qui Bologna: Delio Rossi potrebbe puntare sul 4-4-1-1: Giaccherini e Mounier i due esterni.



SABATO 12 SETTEMBRE

JUVENTUS-CHIEVO ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Caceres, Barzagli, Bonucci, Alex Sandro; Pereyra, Marchisio, Sturaro; Hernanes; Morata, Dybala.

A disp.: Neto, Audero, Lichtsteiner, Chiellini, Rugani, Padoin, Pogba, Zaza, Lemina, Cuadrado, Mandzukic. All.: Allegri

Squalificati: Rubinho (2), Evra (1)

Indisponibili: Asamoah, Khedira



Chievo (4-3-1-2): Bizzarri; Frey, Gamberini, Cesar, Gobbi; Castro, Rigoni, Hetemaj; Birsa; Paloschi, Meggiorini.

A disp.: Bressan, Seculin, Sardo, Mattiello, Cacciatore, Dainelli, Pepe, Christiansen, Pinzi, Mpoku, Pellissier, Inglese. All.: Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Radovanovic, Izco

FIORENTINA-GENOA ore 18 FORMAZIONE UFFICIALE

Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, Pasqual, Astori, M. Alonso; Borja Valero, Badelj; Vecino, Rossi, Bernardeschi ; Babacar.

A disp.: Sepe, Roncaglia, Rodriguez, Gilberto, Mario Suarez, M. Fernandez, Verdù, Blaszczykowski, Rebic, Ilicic, Kalinic. All.: Sousa

Squalificati: - Pasqual Badelj Vecino Kalinic

Indisponibili: Bakic



Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, De Maio, Burdisso; Cissokho, Rincon, T. Costa, Laxalt; Capel, Pandev, Ntcham.

A disp.: Ujkani, Cella, Marchese, Tachtsidis, Lazovic, Perotti, Diogo Figueiras. All.: Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: Perin, Tambè, Munoz, Pavoletti, Ansaldi, Gakpé

FROSINONE-ROMA ore 18 FORMAZIONI UFFICIALI

Frosinone (4-4-2): Leali; Rosi, Blanchard, Diakité, Pavlovic; Tonev, Chibsah, Gucher, Soddimo; D. Ciofani, Dionisi.

A disp.: Zappino, Gomis, M. Ciofani, Crivello, Bertoncini, Russo, Frara, Sammarco, Verde, Paganini, Longo, Castillo. All.: Stellone

Squalificati: -

Indisponibili: Gori, Carlini



Roma (4-2-3-1): Szczesny; Florenzi, Rüdiger, Manolas, Digne; De Rossi, Keita; Gervinho, Totti, Iago; Dzeko.

A disp.: De Sanctis, Castan, Gyomber, Maicon, Torosidis, Emerson, Nainggolan, Ucan, Vainqueur, Salah, Iturbe, Ponce. All.: Garcia

Squalificati: -

Indisponibili: Strootman, Capradossi, Pjanic





