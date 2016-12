Serie A: le formazioni

INTER-FROSINONE ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI Inter (4-2-3-1): Handanovic; Nagatomo, Miranda, Murillo, Telles; Kondogbia, Felipe Melo; Biabiany, Jovetic, Ljajic; Icardi. A disp. : Carrizo, Berni, Ranocchia, Montoya, Juan Jesus, D'Ambrosio, Guarin, Brozovic, Gnoukouri, Medel, Perisic, Palacio. All .: Mancini Squalificato : - Indisponibili : Vidic, Santon Frosinone (4-4-1-1): Leali; Rosi, Diakité, Blanchard, Crivello; Paganini, Sammarco, Gori, Soddimo; Castillo, D. Ciofani A disp.: Zappino, Gomis, Bertoncini, M. Ciofani, Frara, Gucher, Verde, Carlini, Longo. All .: Stellone Squalificati : Dionisi Indisponibili : Russo, Pavlovic, Chibsah, Tonev

VERONA-NAPOLI ore 12.30 FORMAZIONI UFFICIALI Verona (4-3-3): Rafael; Pisano, Moras, Bianchetti, Albertazzi; Greco, Checchin, Hallfredsson; Jankovic , Pazzini, Juanito Gomez A disp.: Gollini, Coppola, Winck, Souprayen, Helander, Zaccagni, Guglielmelli, Wszolek, Siligardi, Toni. All.: Mandorlini Squalificati: - Indisponibili : Fares, Romulo, Viviani, Marquez, Ionita, Sala, Matuzalem Napoli (4-3-3) UFFICIALE: Reina; Hysaj, Albiol, Chiriches , Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne A disp.: Gabriel, Rafael, Henrique, Maggio, Strinic, Chalobah, Luperto, Dezi, D. Lopez, Valdifiori, El Kaddouri. All.: Sarri Squalificati : Koulibaly Indisponibili : Mertens, Gabbiadini

ATALANTA-TORINO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALIAtalanta (4-3-3): Sportiello; Masiello, Stendardo, Paletta, Bellini; Carmona, De Roon, Cigarini; Moralez, Denis, Gomez

A disp.: Bassi, Conti, Brivio, Cherubin, Radunovic, Raimondi, Migliaccio, Kurtic, Grassi, Estigarribia, D'Alessandro, Monachello. All.: Reja

Squalificati: Pinilla (1)

Indisponibili: Dramé, Suagher, Toloi



Torino (3-5-2): Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Bruno Peres, Acquah, Vives, Baselli, Molinaro; Belotti, Quagliarella. All. Ventura

A disp.: Ichazo, Castellazzi, Gaston Silva, Gazzi, Zappacosta, Jansson, Prcic, Maxi Lopez, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: -

Indisponibili: Obi, Avelar, Farnerud, Maksimovic, Benassi, Pryima, Amauri