Serie A: le formazioni

BOLOGNA-PALERMO ore 12.30 FORMAZIONI UFFICIALI Bologna (4-2-3-1): Mirante; Ferrari, Rossettini, Gastaldello, Masina; Diawara, Taider; Mounier, Brienza, Rizzo; Destro. A disp.: Da Costa, Stojanovic, Oikonomou, Krafth, Mbaye, Morleo, Crimi, Crisetig, Brighi, Donsah, Pulgar, Falco, Mancosu. All.: Delio Rossi Squalificati: - Indisponibili: Maietta, Giaccherini, Zuculini, Acquafresca Palermo (3-5-2): Sorrentino; Struna, Gonzalez, Andelkovic; Rispoli, Hiljemark, Maresca, Rigoni, Lazaar; Vazquez, Gilardino. A disp.: Colombi, Alastra, Vitiello, El Kaoutari, Gonzalez, Goldaniga, Pezzella, Jajalo, Daprelà, Brugman, Chochev, Quaison, La Gumina, Trajkovski. All.: Iachini Squalificati: - Indisponibili: Bolzoni, Morganella, Djurdjevic

GENOA-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Genoa (3-4-3): Perin; Izzo, Burdisso, De Maio; Rincon, T. Costa, Dzemaili, Laxalt; Perotti, Pavoletti, Gakpè. A disp.: Lamanna, Ujkani, Marchese, Munoz, Diogo Figueiras, Tachtsidis, Cissokho, Lazovic, Ntcham, Capel. All.: Gasperini Squalificati: Pandev (1) Indisponibili: També, Ansaldi, Donnarumma Chievo (4-3-1-2): Bizzarri; Mattiello, Gamberini, Cesar, Gobbi; Castro, Rigoni, Hetemaj; Birsa; Meggiorini, Paloschi. A disp.: Seculin, Bressan; Dainelli, Frey, Radovanovic, Christiansen, Pinzi, Pepe, Pellissier, Inglese. All.: Maran Squalificati: - Indisponibili: Sardo, Cacciatore, Izco, Mpoku

NAPOLI-FIORENTINA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne . A disp.: Gabriel, Rafael, Henrique, Chiriches, Maggio, Strinic, Chalobah, David Lopez, Valdifiori, El Kaddouri, Mertens , Gabbiadini. All.: Sarri Squalificati: - Indisponibili: - Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori; Blaszczykowski, Badelj, Vecino, Marcos Alonso; Borja Valero, Bernardeschi; Kalinic. A disp.: Sepe, Lezzerini, Roncaglia, Mario Suarez, Fernandez, Verdù, Ilicic, Rossi, Babacar . All.: Sousa Squalificati: - Indisponibili: Gilberto, Bakic, Pasqual

SASSUOLO-LAZIO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Biondini; Berardi, Falcinelli, Sansone. A disp.: Pegolo, Pomini, Longhi, Ariaudo, Gazzola, Terranova, Pellegrini, Laribi, Defrel, Floro Flores, Politano, Floccari. All.: Di Francesco Squalificati: - Indisponibili : Duncan Lazio (4-2-3-1): Marchetti; Basta, Mauricio, Gentiletti, Lulic; Onazi, Cataldi; Candreva, Milinkovic, Felipe Anderson; Klose. A disp.: Berisha, Guerrieri, Hoedt, Konko, Braafheid, Radu, Patric, Morrison, Mauri, Kishna, Keita, Matri. All.: Pioli Squalificati: - Indisponibili: Djordjevic, Biglia, Parolo, De Vrij

VERONA-UDINESE ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Verona (4-3-3): Rafael; Sala, Moras, Marquez, Souprayen; Greco, Matuzalem, Hallfredsson; Siligardi, Pazzini, Gomez. A disp.: Gollini, Coppola, Pisano, Bianchetti, Helander, Winck, Ionita, Wszolek, Jankovic. All.: Mandorlini Squalificati: - Indisponibili: Fares, Albertazzi, Romulo, Viviani, Toni Udinese (3-5-1-1): Karnezis; Wague, Danilo, Felipe; Edenilson, Iturra, Lodi, Marquinho, Adnan; Bruno Fernandes ; Di Natale. A disp.: Meret, Romo, Domizzi, Piris, Pasquale, Insua, Widmer, Badu, Pontisso, Thereau , Perica , Aguirre. All.: Colantuono Squalificati: - Indisponibili: Guilherme, Merkel, Heurtaux, Neuton, Zapata, Kone, Evangelista

INTER-JUVENTUS ore 20.45Inter (4-3-1-2): Handanovic; Santon, Miranda, Murillo, Juan Jesus; Guarin, Felipe Melo, Medel; Perisic; Jovetic, Icardi.

A disp.: Carrizo, Berni, Ranocchia, Nagatomo, Telles, Montoya, D'Ambrosio, Kondogbia, Gnoukouri, Brozovic, Biabiany, Palacio, Manaj. All.: Mancini

Squalificati: -

Indisponibili: Vidic, Ljajic



Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Khedira, Marchisio, Pogba, Evra; Dybala, Morata.

A disp.: Neto, Rugani, Alex Sandro, Vitale, Padoin, Lemina, Pereyra, Asamoah, Sturaro, Zaza, Hernanes, Mandzukic. All.: Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Lichtsteiner, Caceres

LE ULTIME

QUI INTER: Sulla fascia sinistra spazio per Juan Jesus, in vantaggio su Telles, che sfiderà Cuadrado. Per il resto formazione praticamente decisa, in attesa della rifinitura, con Perisic a supporto di Jovetic e Icardi. Out Ljajic che non ha smaltito un affaticamento al flessore della coscia sinistra.

QUI JUVENTUS: Pogba e Morata hanno invece recuperato e dovrebbero essere della partita, probabile panchina per Hernanes e Mandzukic (che si è allenato col gruppo). Pereyra completamente recuperato. Caceres dovrà stare ai box 10-15 giorni per una distorsione alla caviglia sinistra.