Serie A: le formazioni ufficiali

SAMPDORIA-FIORENTINA ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI Sampdoria (4-3-3): Viviano; De Silvestri, Silvestre, Zukanovic, Pereira; Soriano, Fernando, Barreto; Carbonero, Eder, Muriel A disp.: Puggioni, Brignoli, Cassani, Moisander, Mesbah, Regini, Palombo, Ivan, Christodoulopoulos, Rodriguez, Bonazzoli, Cassano. All.: Zenga Squalificati: - Indisponibili: Coda, Krsticic, Correa Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Roncaglia, Rodriguez, Astori; Vecino, B. Valero, Badelj, Pasqual; Ilicic, Bernardeschi; Kalinic A disp.: Sepe, Lezzerini, M. Alonso, Mario Suarez, Tomovic, Verdù, Mati Fernandez, Rebic, Rossi , Babacar. All.: Sousa Squalificati: - Indisponibili: Blaszczykowski , Gilberto , Bakic

TORINO-INTER FORMAZIONI UFFICIALI ore 12:30Torino (3-5-2) formazione ufficiale: Padelli; Gaston Silva, Glik, Moretti; Bruno Peres, Benassi, Vives, Baselli, Molinaro; Belotti, Quagliarella. All. Ventura

A disp.: Ichazo, Castellazzi, Gazzi, Zappacosta, Prcic, Pryyma, Acquah, Maxi Lopez, Amauri, Martinez. All.: Ventura

Squalificati: Bovo

Indisponibili: Obi, Jansson, Avelar, Farnerud, Maksimovic



Inter (3-5-2) formazione ufficiale: Handanovic; Miranda, Murillo, JuanJesus; Nagatomo, Felipe Melo, Medel, Kondogbia, D'Ambrosio; Palacio, Icardi

A disp.: Carrizo, Montoya, Telles, Ranocchia, Santon, Gnoukouri, Manaj, Perisic, Brozovic, Ljajic, Jovetic, Biabiany. All.: Mancini

Squalificati: Guarin

Indisponibili: Vidic, Dodò