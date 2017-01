Serie A: le formazioni in tempo reale

CHIEVO-FIORENTINA ore 18 Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, De Guzman, Izco; Birsa; Pellissier, Meggiorini A disp.: Seculin, Bressan, Sardo, Cesar, Bastien, N. Rigoni, Floro Flores, Inglese. All .: Maran Squalificati : Radovanovic (1), Spolli (1) Indisponibili : Cacciatore, Hetemaj Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori; Chiesa, Badelj, Borja Valero, M. Olivera; Bernardeschi, Ilicic; Babacar A disp.: Sportiello, Lezzerini, De Maio, Tomovic, Milic, Cristoforo, Sanchez, Vecino, Tello, Zarate, Perez, Hagi. All .: P. Sousa Squalificati : Kalinic (1) Indisponibili : Dragowski

MILAN-NAPOLI ore 20.30 Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Gomez, Calabria; Kucka, Bertolacci, Pasalic; Suso, Bacca, Bonaventura A disp.: Storari, Plizzari, De Sciglio, Ely, Zapata, Vangioni, Antonelli, Sosa, Honda, Niang, Lapadula, Cutrone. All .: Montella Squalificati : Romagnoli (1), Locatelli (1) Indisponibili : Fernandez, Montolivo, Poli Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Tonelli, Strinic; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, L. Insigne. A disp.: Sepe, Rafael, Maggio, Maksimovic, Chiriches, Giaccherini, Zielinski, Diawara, Rog, Gabbiadini, Pavoletti. All .: Sarri Squalificati : - Indisponibili : Koulibaly, Ghoulam, El Kaddouri, Milik

JUVENTUS-LAZIO ore 12.30 Juventus (4-3-2-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Khedira, Rincon, Marchisio; Pjanic, Dybala; Higuain A disp.: Neto, Audero, Rugani, Hernanes, Asamoah, Cuadrado, Mandzukic, Pjaca. All .: Allegri Squalificati : Alex Sandro (1), Sturaro (1) Indisponibili : Benatia, Dani Alves, Lemina, Mattiello Lazio (3-4-2-1): Marchetti; Bastos, De Vrij, Radu; F. Anderson, Parolo, Biglia, Patric; Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Immobile. A disp.: Strakosha, Vargic, Lukaku, Wallace, Hoedt, Basta, Murgia, Leitner, Kishna, Lombardi, Djordjevic. All .: S. Inzaghi Squalificati : Lulic (1) Indisponibili: Keita

PESCARA-SASSUOLO ore 15 Pescara (3-5-2): Bizzarri; Coda, Stendardo, Crescenzi; Benali, Verre, Cristante, Memushaj, Biraghi; Gilardino, Caprari A disp.: Fiorillo, Aldegani, Fornasier, Delli Carri, Zuparic, Mitrita, Bruno, Pettinari, Cerri. All .: Donatelli Squalificati : Oddo Indisponibili : Bahebeck, Pepe, Campagnaro, Zampano, Vitturini, Brugman, Bovo Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani; Politano, Berardi, Ragusa; Defrel A disp.: Pegolo, Pomini, Cannavaro, Dell'Orco, Antei, Adjapong, Sensi, Duncan, Mazzitelli, Matri, Iemmello, Ricci. All .: Di Francesco Squalificati : - Indisponibili : Gazzola, Magnanelli, Missiroli, Biondini

ATALANTA-SAMPDORIA ore 18 Atalanta (3-5-2): Berisha; Masiello, Toloi, Caldara; Conti, Kurtic, Freuler, Spinazzola, Zukanovic; Petagna, Gomez A disp.: Gollini, Mazzini, Konko, Suagher, Raimondi, Dramé, Grassi, Migliaccio, D'Alessandro, Paloschi, Pesic. All .: Gritti Squalificati : Gasperini Indisponibili : Kessié Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Pereira, Skriniar, Silvestre, Regini; Praet, Torreira, Linetty; Alvarez; Muriel, Quagliarella A disp.: Tozzo, Viviano, Bereszynski, Pavlovic, Dodò, Amuzie, Palombo, Cigarini, Bruno Fernandes, Djuricic, Budimir, Schick. All .: Giampaolo Squalificati : - Indisponibili : Barreto, Sala, Carbonero

ROMA-CAGLIARI ore 20.45Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Manolas, Fazio; B. Peres, Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan, El Shaarawy; Dzeko

A disp.: Alisson, Lobont, Seck, Vermaelen, Mario Rui, Gerson, Paredes, Perotti, Totti, Tumminello. All.: Spalletti

Squalificati: Juan Jesus (1)

Indisponibili: Florenzi, Salah



Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Dessena, Tachtsidis, Barella; Joao Pedro; Borriello, Farias

A disp.: Gabriel, Colombo, Salamon, Bittante, Faragò, Pisacane, Sau, Giacchetti. All.: Restelli

Squalificati: Capuano (1)

Indisponibili: Padoin, Ionita, Melchiorri, Di Gennaro



LE ULTIME



Qui Roma: impegnata in Coppa Italia



Qui Cagliari: Rastelli sarà costretto ancora una volta a rivoluzionare il centrocampo, vista la contemporanea assenza di Padoin e Di Gennaro. Ma il tecnico rossoblù potrà contrare su un elemento in più, il neo acquisto Faragò, prelevato dal Novara. In difesa, scontata la squalifica, torna a disposizione il portoghese Bruno Alves.