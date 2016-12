Serie A: le formazioni in tempo reale

Indisponibili: - Genoa (3-4-2-1) formazione ufficiale: Perin; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, Rincon, Veloso, Fiamozzi; Rigoni, Pandev; Simeone. A disp.: Lamanna, Zima, Cofie, Brivio, Gentiletti, Edenilson, Biraschi, Laxalt, Ntcham, Ninkovic, Gakpè, Ocampos . All.: Juric. Squalificati: Orban (2) Indisponibili: Pavoletti

CHIEVO-GENOA ORE 19 FORMAZIONI UFFICIALI Chievo (4-3-1-2) formazione ufficiale : Sorrentino; Frey, Dainelli, Gamberini, Gobbi; De Guzman, Radovanovic, Castro; Birsa; Meggiorini, Inglese. A disp .: Seculin, Confente, Cesar, Costa, Rigoni, Spolli, Izco, Bastien, Hetemaj, Floro Flores , Pellissier. All. : Maran

UDINESE-BOLOGNA ORE 21

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Wague, Felipe; Fofana, Kums, Jankto; Matos, Zapata, Thereau.

A disp.: Scuffet, Perisan, Samir, Adnan, Heurtaux, Angella, Faraoni, Hallfredsson, Badu, De Paul, Penaranda, Perica. All.: Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Ewandro



Bologna (4-3-3): Mirante; Krafth, Oikonomou, Maietta, Masina; Dzemaili, Viviani, Taider; Di Francesco, Destro, Krejci.

A disp.: Da Costa, Ferrari, Torosidis, Nagy, Mbaye, Donsah, Pulgar, Floccari, Mounier. All.: Donadoni.