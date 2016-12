Serie A: le formazioni in tempo reale

MILAN-INTER ORE 20:45 FORMAZIONI UFFICIALI Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Gustavo Gomez, De Sciglio; Kucka, Locatelli, Bonaventura; Suso, Bacca , Niang A disp.: Gabriel, Plizzari, Antonelli, Ely, Zapata, Pasalic, Honda, Sosa, Mati Fernandez, Poli, Lapadula, L. Adriano. All .: Montella Squalificati : nessuno Indisponibili : Bertolacci, Montolivo, Calabria, Vangioni, Romagnoli . Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Medel , Ansaldi; Brozovic, Joao Mario, Kondogbia ; Candreva, Icardi, Perisic A disp.: Carrizo, Nagatomo, Santon, Murillo, Ranocchia, Felipe Melo, Gnoukouri, Biabiany, Banega, Eder, Jovetic, Gabigol. All .: Pioli Squalificati : nessuno Indisponibili : nessuno

A disp. : Pegolo, Pomini, Dell'Orco, Lirola, Terranova, Cannavaro, Adjapong, Marin, Magnanelli, Matri, Pierini, Iemmello. All.: Di Francesco

A disp.: Krapikas, Dodò, Krajnc, Pereira, Palombo, Eramo, Djuricic, Cigarini, Praet, Alvarez, Budimir, Schick. All: Giampaolo

Indisponibili : Dramé, Suagher, Cabezas, Konko Roma (3-4-1-2): Szczesny; Manolas, Fazio, Rudiger; B. Peres, De Rossi, Strootman, Perotti; Nainggolan; Salah, Dzeko A disp.: Alisson, Crisanto, Seck, Juan Jesus, Emerson, Gerson, Paredes, El Shaarawy, Iturbe. All .: Spalletti Squalificati : nessuno Indisponibili : Florenzi, Mario Rui, Vermaelen, Totti

A disp.: Sportiello, Bassi, Stendardo, Migliaccio, D'Alessandro, Grassi, Raimondi, Freuler, Carmona, Pesic, Paloschi, Pinilla. All.: Gasperini

A disp.: Fulignati, Marson, Morganella, Goldaniga, Vitiello, Pezzella, Jajalo, Chochev, Bouy, Embalo, Quaison, Lo Faso. All.: De Zerbi Squalificati: -

BOLOGNA-PALERMO ORE 15 FORMAZIONI UFFICIALI Bologna (4-3-3): Da Costa; Torosidis, Maietta, Gastaldello, Masina; Dzemaili, Nagy, Taider; Rizzo, Destro, Krejci A disp.: Gomis, Sarr, Oikonomou, Krafth, Mbaye, Donsah, Ferrari , Viviani, Pulgar, Floccari, Sadiq, Okwonkwo. All.: Donadoni

Indisponibili : Dos Santos, Nalini, Tonev Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Moretti; Benassi, Valdifiori, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic A disp.: Padelli, Ajeti, Bovo, De Silvestri, Lukic, Acquah, Gustafson, Obi, Martinez, Aramu, Maxi Lopez, Boyé. All .: Mihajlovic Squalificati : nessuno Indisponibili : Vives, Molinaro, Barreca

A disp.: Cojocaru, Festa, Sampirisi, Dussenne, Martella, Crisetig, Salzano, Simy, Stoian, Fazzi. All.: Nicola

EMPOLI-FIORENTINA ORE 15 FORMAZIONI UFFICIALIEmpoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli

A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Cosic, Barba, Dimarco, Buchel, A. Tello, Mauri, Pereira, Gilardino, Marilungo. All.: Martuscello

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Laurini, Mchedlidze, Zambelli



Fiorentina (4-2-3-1): Tatarusanu; Tomovic, G. Rodriguez, Astori, Milic; B. Valero, Badelj; C. Tello, Ilicic, Bernardeschi; Kalinic

A disp.: Lezzerini, Salcedo, Dragowski, Olivera, De Maio, Vecino, Cristoforo, Sanchez, Perez, Zarate, Chiesa, Babacar. All.: Sousa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Toledo