Serie A: le formazioni in tempo reale

UDINESE-TORINO ore 19 Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Wague , Felipe; Fofana, Hallfredsson, Badu ; De Paul , Zapata, Thereau. A disp: Scuffet, Perisan, Angella, Samier , Kums , Jankto, Heurteaux, Evangelista, Balic, Adnan, Perica, Matos . All: Delneri Squalificati: - Indisponibili: Ewandro, Kone, Penaranda, Armero Torino (4-3-3) : Hart; Zappacosta , Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi , Valdifiori, Baselli ; Boyè, Belotti, Ljajic . A disp. : Padelli, Cucchietti, Ajeti, Bovo, Gustafson, Lukic, De Silvestri, Acquah , Obi, Vives, Martinez, Iago Falque, M. Lopez. All.: Mihajlovic Squalificati: - Indisponibili : Molinaro, Avelar, Castan, Aramo LE ULTIME Qui Udinese: De Paul dovrebbe tornare titolare. Ballottaggi Wague-Samier e Badu-Kums. Qui Torino: Ljajic ha recuperato dalla gastroenterite e sarà titolare nel tridente d'attacco con Belotti e Boyè, quest'ultimo favorito su Iago Falque. Castan è out. Ballottaggio Zappacosta-De Silvestri.

CAGLIARI-PALERMO ore 21Cagliari (4-3-1-2): Storari; Pisacane, Bruno Alves, Ceppitelli, Capuano; Isla, Tachtsidis, Padoin; Di Gennaro; Sau, Borriello.

A disp.: Colombo, Rafael, Bittante, Salamon, Dessena, Munari, Barella, Giannetti, Farias, Melchiorri. All.: Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: Ionita, Joao Pedro, Murru



Palermo (4-1-4-1): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Cionek, Pezzella; Gazzi; Diamanti, Henrique, Bouy, Quaison; Nestorovski.

A disp.: Fulignati, Marson, Andelkovic, Morganella, Vitiello, Jajalo, Chochev, Hiljemark, Embalo, Aleesami, Lo Faso. All: De Zerbi

Squalificati: Sallai

Indisponibili: Bentivegna, Gonzalez, Giuliano, Rajkovic, Trajkovski, Balogh





LE ULTIME



Qui Cagliari: ballottaggio Capuano-Dessena in difesa. Farias è convocato e partirà dalla panchina. Murru è stato operato a Villa Stuart dal prof. Mariani per la reinserzione del legamento collaterale laterale del ginocchio sinistro alla testa del perone. Tempi di recupero valutabili in circa 45 giorni.



Qui Palermo: Andelkovic è recuperato, niente da fare invece per Rajkovic. De Zerbi pensa al 4-1-4-1 con Nestorovski unica punta.