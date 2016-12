Serie A: le formazioni in tempo reale

PALERMO-UDINESE ore 20.45Palermo (3-4-2-1): Posavec; Cionek, Vitiello, Goldaniga; Rispoli, Bruno Henrique, Gazzi, Aleesami; Hiljemark, Diamanti; Nestorovski.

A disp.: Fulignati, Morganella, Pezzella, Bouy, Quaison, Chochev, Jajalo, Sallai, Embalo. All.: De Zerbi

Squalificati: -

Indisponibili: Trajkovski, Bentivegna, Gonzalez, Rajkovic, Andelkovic



Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Felipe, Danilo, Samir; Jankto, Kums, Fofana; De Paul, Thereau, Zapata

A disp.: Scuffet, Perisan, Wague, Adnan, Angella, Heurtaux, Halfredsson, Evangelista, Balic, Badu, Perica, Matos. All.: Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Ewandro, Penaranda, Armero, Kone





LE ULTIME



Qui Palermo: Emergenza in difesa per De Zerbi. Anche Andelkovic dà forfait a seguito di una lesione scomposta dell'arcata orbitale laterale destra rimediata nell'ultima partita giocata con la Roma.



Qui Udinese: Kone ha ottenuto il via libera dallo staff medico per riprendere ad allenarsi in gruppo, in modo graduale e cercando ovviamente di evitare impatti. Non è comunque stato convocato.