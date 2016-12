Serie A: le formazioni in tempo reale

FIORENTINA-ATALANTA ore 12.30 FORMAZIONI UFFICIALI Fiorentina (3-4-1-2) : Tatarusanu; Salcedo, Rodriguez, Astori; Bernardeschi, Sanchez, Badelj, Milic; Borja Valero; Kalinic, Babacar . A disp.: Lezzerini, Dragowski, Tomovic, Vecino, De Maio, Diks, Maxi Olivera, Cristoforo, Chiesa, Tello, Zarate. All.: Sousa Squalificati: - Indisponibili: Ilicic Atalanta (3-5-2): Berisha; Caldara, Toloi, Masiello; Conti, Freuler, Kessie , Kurtic, Dramè; Petagna, Gomez. A disp.: Sportiello, Raimondi, Bassi, Spinazzola, D'Alessandro, Gagliardini, Migliaccio, Grassi, Carmona, Paloschi, Pinilla. All.: Gasperini Squalificati: - Indisponibili: Suagher, Konko

INTER-CAGLIARI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Inter (4-2-3-1) : Handanovic; Ansaldi, Miranda, Murillo, Santon; Joao Mario, Medel; Candreva, Banega, Perisic, Icardi. A disp.: Carrizo, Berni, D'Ambrosio, Nagatomo, Miangue, Brozovic, Gnoukouri, Kondogbia, Palacio, Jovetic, Eder, Gabigol. All.: de Boer Squalificati: - Indisponibili: Ranocchia , Felipe Melo, Biabiany Cagliari (4-3-1-2): Storari ; Pisacane, Ceppitelli, Bruno Alves, Murru; Munari , Tachtsidis, Padoin; Di Gennaro; Sau, Melchiorri. A disp.: Colombo, Rafael, Salamon, Bittante, Dessena, Isla, Capuano, Barella, Giannetti, Borriello. All.: Rastelli Squalificati: - Indisponibili: Ionita, Farias, Joao Pedro

SASSUOLO-CROTONE ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Peluso , Cannavaro , Acerbi, Lirola; Biondini, Magnanelli, Pellegrini; Politano, Defrel , Ricci. A disp.: Pomini, Pegolo, Terranova, Antei, Dell'Orco, Gazzola, Letschert, Adjapong, Sensi , Mazzitelli, Iemmello, Matri, Ragusa. All.: Di Francesco Squalificati: - Indisponibili: Berardi, Missiroli, Duncan Crotone (3-4-3) : Cordaz; Claiton, Ferrari, Martella; Rosi, Salzano, Crisetig, Capezzi; Tonev , Falcinelli, Palladino. A disp.: Cojocaru, Festa, Sampirisi, Barberis, Fazzi, Ceccherini, Dussenne, Nalini, Stoian, Simy, Rohden, Trotta . All.: Nicola Squalificati : - Indisponibili : Mesbah

CHIEVO-MILAN ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Dainelli, Gobbi; Castro, Izco, Radovanovic; Birsa; Floro Flores, Inglese. A disp.: Seculin, Bressan, Costa, Spolli, Frey, Rigoni, De Guzman, Pellissier, Bastien, Parigini, Meggiorini. All.: Maran Squalificati: - Indisponibili: Hetemaj, Cesar Milan (4-3-3) : Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, De Sciglio; Kucka, Locatelli , Bonaventura; Suso, Lapadula, Niang. A disp.: Gabriel, Plizzari, Ely, Gomez, Sosa, Vangioni, Pasalic, Poli, Bacca, L. Adriano. All.: Montella Squalificati: - Indisponibili: Zapata, Bertolacci, Mati Fernandez, Antonelli, Montolivo, Calabria, Honda preferito a Sosa nei panni di Montolivo.

PALERMO-TORINO ore 20.45Palermo (3-5-1-1): Posavec; Cionek, Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Hiljemark, Jajalo, Bruno Henrique, Aleesami; Diamanti; Nestorovski. A disp.: Fulignati, Vitiello, Andelkovic, Rajkovic, Quaison, Chochev, Sallai, Bouy, Bentivegna, Embalo, Balogh. All.: De Zerbi

Squalificati: Gazzi

Indisponibili: Trajkovski, Pezzella, Morganella



Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Castan, Barreca; Acquah, Valdifiori, Benassi; Iago Falque, Belotti, Ljajic. A disp.: Padelli, Cucchietti, Ajeti, Bovo, Moretti, Gustafson, Obi, Lukic, Baselli, Aramu, Martinez, Boyè, M. Lopez. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Molinaro, Vives, De Silvestri



LE ULTIME

Qui Palermo: Embalo è tornato in gruppo e ha lavorato coi compagni. Differenziato per Trajkovski e Pezzella

Qui Torino: Mihajlovic recupera Obi e Ajeti, ma non Vives, colpito dall'influenza. Out anche De Silvestri, che dopo la rifinitura ha manifestato una tendinopatia rotulea al ginocchio destro.