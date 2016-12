Serie A: le formazioni in tempo reale

EMPOLI-CROTONE ore 20.45

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Zambelli, Cosic, Costa, Pasqual; Tello, Mauri, Croce; Saponara; Maccarone, Pucciarelli. A disp.: Pelagotti, Bellusci, Barba, Dimarco, Krunic, Veseli, Diousse, Buchel, Maiello, Gilardino, Marilungo. All.: Martusciello Squalificati: Laurini (1) Indisponibili: Mchedlidze

Crotone (3-4-3): Cordaz; Ceccherini, Claiton, Ferrari; Rosi, Crisetig, Rohden, Martella; Tonev, Falcinelli, Palladino. ; Ceccherini, Claiton, Ferrari; Rosi, Crisetig, Rohden, Martella; Tonev, Falcinelli, Palladino.

A disp.: Festa, Cojocaru, Viscovo, Dussenne, Sampirisi, Mesbah, Salzano, Barberis, Capezzi, Nalini, Trotta, Stoian. All.: Nicola

Squalificati: -