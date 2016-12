Serie A: le formazioni in tempo reale

LAZIO-FIORENTINA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

A disp.: Tatarusanu, Satalino, Roncaglia, Tino Costa, Kone, Ilicic, Kalinic. All.: P. Sousa

Squalificati: Borja Valero (1), Pasqual (1)

Indisponibili: Babacar, Benalouane

PALERMO-VERONA ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Palermo (3-4-2-1): Sorrentino; Cionek, Gonzalez, Andelkovic; Rispoli, Hiljemark, Maresca, Morganella; Vazquez, Trajkovski; Gilardino.

A disp.: Posavec, Alastra, Vitiello, Goldaniga, Lazaar, Brugman, Chochev, Quaison, Balogh, Struna, Cristante, Jajalo. . All.: Ballardini

Squalificati: -

Indisponibili: -

Verona (4-3-2-1)

LE ULTIME



Qui Palermo:

Qui Verona:

: Gollini; Pisano, Bianchetti, Helander, Emanuelson; Wszolek, Viviani, Marrone; Ionita, Siligardi; Pazzini. .: Coppola, Marcone, Romulo, Albertazzi, Furman, Moras, Gomez, Rebic, Checchin..: DelneriSqualificati: -: Fares, Souprayen, Toni, Jankovic, RebicQuaison potrebbe partire titolare affiancando Vazquez e Gilardino in attacco. Trajkovski va in panchina.esami diagnostici negativi, caviglia in buono stato e dunque subito in campo il centrocampista Viviani. Lavoro differenziato sul campo con semplice corsa per Souprayen.