Serie A: le formazioni in tempo reale

ATALANTA-UDINESE ore 15

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello; Bellini, Toloi, Djimsiti, Dramè; Cigarini, De Roon; Kurtic, Diamanti, D'Alessandro; Borriello

A disp.: Radunovic, Masiello, Cherubin, Brivio, Paletta, Conti, Raimondi, Freuler, Migliaccio, Gagliardini, Monachello, Gakpé. All.: Reja

Squalificati: Gomez (2)

Indisponibili: Carmona, Pinilla, Bassi, Stendardo



Udinese (3-5-2): Karnezis; Wague, Danilo, Domizzi; Edenilson, Badu, Kuzmanovic, Fernandes, Adnan; Zapata, Thereau. A disp.: Meret, Piris, Heurtaux, Pasquale, Lodi, Balic, Armero, Hallfredsson, Guilherme, Perica, Matos. All.: De Canio Squalificati: Felipe (1) Indisponibili: Di Natale, Merkel, Widmer Carmona, Pinilla, Bassi, Stendardo

Le ultime

Qui Atalanta:

Qui Udinese

Reja darà spazio a chi ha giocato poco. In difesa sarà confermato Djimsiti. A destra ci sarà Bellini, all'ultima partita in casa prima dell'addio al calcio. A centrocampo possibile chance per Gagliardini, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro. In panchina potrebbe esserci Pinilla, che sembra aver ormai smaltito i problemi muscolari. Da verificare Dramè e Toloi, che non hanno preso parte alla partitella in famiglia.: De Canio ritrova Zapata, che farà coppia in attacco con Thereau, ma perde per squalifica Felipe. Al suo posto sembra in pole position Domizzi.