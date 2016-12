Serie A: le formazioni in tempo reale

INTER-UDINESE ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI Inter (4-3-3) : Handanovic; Nagatomo, Miranda, Murillo, J. Jesus; Brozovic, Felipe Melo, Kondogbia; Biabiany, Icardi, Jovetic. A disp. : Carrrizo, Berni, Santon, D'Ambrosio, Telles, Gnoukouri, Perisic, Ljajic, Manaj, Palacio , Eder. All.: Mancini Squalificati : Medel (1) Indisponibili : - Udinese (3-5-2): Karnezis; Wague, Danilo, Felipe; Widmer, Badu, Kuzmanovic, Fernandes, Edenilson; Zapata, Thereau. A disp. : Meret, Domizzi, Perica, Dos Santos, Lodi, Pasquale, Iniguez, Halfredsson, Hertaux, Matos, Piris, Balic. All.: De Canio Squalificati : Ali Adnan (1) Indisponibili : Di Natale, Armero, Merkel

FROSINONE-PALERMO ore 12.30 FORMAZIONI UFFICIALI Frosinone (4-4-2) : Leali; Rosi, Russo, Blanchard, Pavlovic; Paganini, Gori, Gucher, Kragl ; Ciofani D., Soddimo. A disp. : Zappino, Bardi, Crivello, Frara, Ciofani M., Pryyma, Longo, Tonev, Carlini, Dionisi, Sammarco. All.: Stellone Squalificati : Chibsah (3), Ajeti (1) Indisponibili : - Palermo (4-3-1-2) : Sorrentino; Cionek , Gonzalez, Andelkovic; Rispoli, Hiljemark, Maresca, Morganella; Vazquez; Quaison, Gilardino. A disp. : Posavec, Goldaniga, Pezzella, Cristante, Bentivegna, Balogh, Lazaar, Chochev; Alastra, Trajkovski, Djurdjevic, Jajalo. All.: Ballardini Squalificati : Vitiello (1), Struna (1) Indisponibili : -

ATALANTA-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Atalanta (4-3-3) : Sportiello; Brivio, Toloi, Paletta, Masiello; De Roon, Cigarini, Kurtic; Diamanti , Gomez; Borriello. A disp.: Radunovic, Stendardo, Bellini, Cherubin, Conti, Raimondi, Freuler, Migliaccio, D'Alessandro, Gakpè, Monachello. All.: Reja Squalificati : - Indisponibili : Carmona, Bassi, Pinilla Chievo (4-3-1-2) : Bizzarri; Cacciatore, Gamberini, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic , Hetemaj; Birsa; Floro Flores, Meggiorini. A disp. : Seculin, Confente, Sardo, Costa, Cesar, Ninkovic, Pepe, Rigoni , Pinzi, Pellissier, Inglese, Mpoku. All.: Maran Squalificati : - Indisponibili : Dainelli, Frey, Izco

BOLOGNA-GENOA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Bologna (4-3-3) : Mirante; Rossettini, Maietta, Gastaldello, Masina; Taider, Brienza , Brighi; Rizzo, Floccari , Giaccherini. A disp. : Da Costa, Stojanovic, Mbaye, Oikonomou, Krafth, Ferrari, Pulgar, Constant, Crisetig, Zuniga, Mounier, Donsah, Acquafresca. All.: Donadoni. Squalificati : Diawara (1) Indisponibili : Destro, Morleo, Zuculini Genoa (3-4-3): Lamanna; Izzo, Munoz, De Maio; Ansaldi, Rincon, G.Silva, Laxalt; Ntcham, Pavoletti, Matavz. A disp. : Donnarumma, Fiamozzi, Marchese, Lazovic, Burdisso, Sommariva, Cerci , Dzemaili, Tachtsidis, Rigoni, Capel, Suso. All.: Gasperini Squalificati : - Indisponibili : Perin, Pandev

SAMPDORIA-LAZIO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Sampdoria (3-5-1-1) : Viviano; Cassani, Silvestre, Diakitè; De Silvestri, Fernando , Barreto, Krsticic, Dodò; Muriel; Quagliarella. A disp.: Brignoli, Puggioni, Skriniar, Pereira, Sala, Palombo, Christodoulopoulos, Correa, Rodriguez, Soriano, Alvarez. All.: Montella Squalificati : Ranocchia (1) Indisponibili : Ivan, Cassano, Carbonero, Moisander Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, Hoedt, Gentiletti, Konko; Onazi, Biglia, Lulic; Candreva, Djordjevic , Keita. A disp. : Berisha, Guerrieri, Mauricio, Braafheid , Mattia , Cataldi, Milinkovic-Savic , Mauri, Morrison, Felipe Anderson, Rossi . All.: Inzaghi Squalificati : Patric (1) Indisponibili : De Vrij, Radu, Kishna, Bisevac, Matri, Klose , Parolo

TORINO-SASSUOLO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Torino (3-5-2) : Padelli; Bovo, Glik, Moretti; Bruno Peres, Obi, Gazzi, Baselli, Silva; Martinez, Belotti. A disp.: Ichazo, Castellazzi, Jansson, Benassi, Silva, Zappacosta, Acquah, Farnerud, Vives, Molinaro, Maxi Lopez, Edera. All.: Ventura Squalificati : - Indisponibili : Avelar, Immobile, Maksimovic Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Sansone. A disp. : Pegolo, Pomini, Adjapong, Ferrini, Longhi, Abelli, Broh, Politano, Trotta, Pierini. All.: Di Francesco Squalificati : - Indisponibili : Antei, Gazzola, Terranova, Laribi, Missiroli, Defrel, Biondini

FIORENTINA-JUVENTUS ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI Fiorentina (4-2-3-1 ) : Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Astori, Alonso; Badelj, Borja Valero; Bernardeschi, Ilicic, Tello; Kalinic. A disp. : Lezzerini, Satalino, Roncaglia, Pasqual, Blaszcykowski, Tino Costa, Kone, M. Fernandez, Zarate. All.: Sousa Squalificati : - Indisponibili : Babacar, Benalouane, Vecino Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Rugani; Lichtsteiner, Khedira, Lemina , Pogba, Evra; Mandzukic , Dybala. A disp. : Rubinho, Audero, Alex Sandro, Padoin, Asamoah, Cuadrado, Hernanes, Pereyra, Zaza, Morata . All.: Allegri Squalificati : Sturaro (1) Indisponibili : Neto, Caceres, Marchisio, Chiellini

ROMA-NAPOLI ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI Roma (4-3-3) : Szczesny; Florenzi, Rüdiger, Manolas, Digne; Pjanic, Keita, Nainggolan; Perotti, El Shaarawy , Salah. A disp. : De Sanctis, Emerson, Maicon, Castan, Zukanovic, Ucan, De Rossi , Vainqueur, Strootman, Iago Falque, Dzeko, Totti . All.: Spalletti Squalificati : - Indisponibili : - Napoli (4-3-3) : Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan , Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Mertens A disp.: Gabriel, Rafael, Strinic, Chiriches, Maggio, Regini, David Lopez, Chalobah, Valdifiori, El Kaddouri, Gabbiadini, Insigne. All.: Sarri Squalificati : - Indisponibili : -

VERONA-MILAN ore 17 FORMAZIONI UFFICIALI Verona (4-4-2) : Gollini; Pisano, Bianchetti, Moras, Albertazzi; Wszolek, Marrone, Ionita, Siligardi; Rebic, Pazzini. A disp. : Coppola, Marcone, Samir, Helander , Gilberto , Checchin, Romulo, J.Gomez, Emanuelson. Jankovic. All.: Delneri Squalificati : Souprayen (1), Viviani (1) Indisponibili : Fares, Toni Milan (4-3-1-2) : Donnarumma; Abate, Zapata , Romagnoli, De Sciglio; Kucka , Montolivo, José Mauri ; Honda , Bacca, Menez . A disp. : Diego Lopez, Abbiati, Mexes, Calabria, Ely, Antonelli, Poli, Locatelli, Boateng, Vido, Luiz Adriano. All.: Brocchi Squalificati : Alex (1), Balotelli (1) Indisponibili : Niang, Bertolacci, Bonaventura

CARPI-EMPOLI ore 19Carpi (4-4-1-1): Belec; Zaccardo, Romagnoli, Gagliolo, Letizia; Pasciuti, Crimi, Bianco, Di Gaudio; Lollo; Mbakogu.

A disp.: Colombi, Poli, Fedele, Porcari, Suagher, Sabelli, Cofie, De Guzman, Martinho, Verdi, Lasagna, Mancosu. All.: Castori

Squalificati: -

Indisponibili: Brkic, Bubnjic, Gnahorè



Empoli (4-3-1-2): Pelagotti; Bittante, Cosic, Costa, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Croce; Saponara; Pucciarelli, Mchedlidze.

A disp.: Pugliesi, Camporese, Ariaudo, Dioussè, Zambelli, Maiello, Buchel, Krunic, Piu, Maccarone. All.: Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Skorupski, Laurini, Tonelli, Livaja



LE ULTIME

Qui Carpi: Castori conferma il 4-4-1-1 con Lollo alle spalle di Mbakogu.



Qui Empoli: Giampaolo farà giocare Mchedlidze in coppia con Pucciarelli. Zielinski a centrocampo con Paredes e Croce.