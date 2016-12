Serie A: le formazioni in tempo reale

MILAN-CARPI ore 20.45Milan (4-3-1-2): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Bonaventura, Montolivo, Poli; Boateng; Bacca, Balotelli

A disp.: Diego Lopez, Abbiati, Zapata, Mexes, Calabria, Ely, De Sciglio, Locatelli, Mauri, Honda, Menez, Vido. All.: Brocchi

Squalificati: Kucka (1)

Indisponibili: Niang, Bertolacci, Luiz Adriano



Carpi (4-4-1-1): Belec; Zaccardo, Poli, Romagnoli, Letizia; Pasciuti, Bianco, Cofie, Di Gaudio; Lollo; Mbakogu.

A disp.: Colombi, Suagher, Sabelli, Daprelà, Fedele, Porcari, Martinho, De Guzman, Crimi, Verdi, Lasagna, Mancosu. All.: Castori

Squalificati: Gagliolo (1)

Indisponibili: Brkic, Bubnjic, gnahorè



LE ULTIME

Qui Milan: Brocchi ha provato Boateng nel ruolo di trequartista e pensa all'arretramento in mediana di Bonaventura. Bertolacci non convocato per un problema muscolare. L'allenatore: "E' da valutare per le prossime partite". Luiz Adriano: virus intestinale, non ci sarà. Convocato Vido, classe 1997.



Qui Carpi: Poli prende il posto dello squalificato Gagliolo, per il resto solo conferme dopo il poker con il Genoa. Lasagna scalpita ma Mabkogu è ancora favorito. Crimi in ballottaggio con Cofie, Castori sceglierà all'ultimo.