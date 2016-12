Serie A: le formazioni in tempo reale

VERONA-FROSINONE ore 15

Verona (4-4-2): Gollini; Pisano, Bianchetti, Samir, Albertazzi; Wszolek, Viviani, Ionita, Rebic; Pazzini, Toni.

A disp.: Coppola, Marcone, Moras, Gilberto, Greco, Marrone, Siligardi, Romulo, Jankovic, Emanuelson, Gomez. All.: Delneri

Squalificati: Souprayen (1)

Frosinone (4-3-3): Leali; Rosi, Pryyma, Russo, Pavlovic; Frara, Gucher, Gori; Kragl, D. Ciofani, Paganini.

A disp.: Bardi, Sammarco, Zappino, Crivello, M. Ciofani, Chibsah, Tonev, Longo, Carlini, Soddimo. All.: Stellone

Squalificati: Blanchard (1), Ajeti (1)

Indisponibili: Dionisi



Qui Verona: Souprayen salterà il match per squalifica, a sinistra Albertazzi. In difesa ci saranno Bianchetti e Samir. In attacco c'è l'ipotesi Pazzini-Toni.



QUI Frosinone: Non ci saranno Blanchard e Ajeti, out per un turno di stop, chance per Pryma e Russo. Kragl nel tridente con D. Ciofani e Paganini, visto che Dionisi è indisponibile e non è stato convocato. Torna Sammarco.

