Serie A: le formazioni in tempo reale

Iachini recupera Sorrentino. Gioca Chochev e non Cristante, Rispoli al posto di Morganella.

Indisponibili: Goldaniga, Lazaar LE ULTIME Qui Inter: forfait dell'ultima ora, con Handanovic che ha l'influenza e ha lasciato il ritiro. Tra i pali ci sarà Carrizo. Ufficiale il 4-2-3-1 con Murillo che recupera e gioca accanto a Miranda. D'Ambrosio-Nagatomo esterni. In avanti fuori Eder: Icardi spalleggiato da Perisic-Ljajic-Palacio. Brozovic, stremato dopo il match di coppa, va in panchina.

A disp.: Alastra, Posavec, Struna, Jajalo , Morganella, Brugman, Cristante, Cionek, Balogh, Djurdjevic, Quaison, Bentivegna. All.: Iachini

INTER-PALERMO ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI Inter (4-2-3-1): Carrizo ; D'Ambrosio, Miranda, Murillo , Nagatomo ; Medel, Kondogbia ; Perisic, Palacio, Ljajic ; Icardi A disp.: Berni, Radu, Juan Jesus, Santon, Telles , Biabiany, Gnoukouri, Brozovic , Felipe Melo, Eder, Manaj. All .: Mancini

A disp. : Berisha, Guerrieri, Braafheid, Onazi, Morrison, Kishna, Milinkovic-Savic , Mauri, Candreva , Keita, Matri. All .: Pioli

Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Molinaro, Benassi, Vives, Acquah , Bruno Peres; Belotti, Immobile. A disp.: Ichazo, Castellazzi, Zappacosta, Bovo , G. Silva, Baselli , Obi, Farnerud, Martinez, Maxi Lopez. All.: Ventura

Indisponibili : Carmona, Gomez, Pinilla Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Evra; Khedira, Marchisio , Pogba; Pereyra; Dybala, Mandzukic A disp.: Neto, Rubinho, Alex Sandro, Padoin, Rugani, Lemina, Hernanes, Asamoah, Cuadrado, Zaza, Morata. All .: Allegri

A disp.: Bassi, Bellini, Freuler, Stendardo, Cherubin, Raimondi, Brivio, Migliaccio, Gakpé, D'Alessandro, Diamanti. All.: Reja

A disp.: Colombi, Suagher, Daprelà, Lollo, De Guzman, Porcari, Pasciuti, Di Gaudio, Lasagna, Mbakogu . All.: Castori

A disp.: Da Costa, Stojanovic, Rossettini , Ferrari, Zuniga, Brighi, Pulgar, Masina, Rizzo, Oikonomou, Brienza, Floccari. All.: Donadoni

A disp.: Meret, Romo, Heurtaux, Pasquale, Armero , Edenilson, Halfredsson, Widmer, Lodi, Perica, Matos, Zapata. All.: Colantuono

A disp.: Bardi, Zappino, M. Ciofani, Crivello , Pryima, Carlini, Gucher, Chibsah, Longo, Soddimo. All.: Stellone

A disp.: Pelagotti, Pugliesi, Costa , Camporese, Bittante, Dioussè, Maiello, Saponara, Krunic, Pucciarelli, Piu. All.: Giampaolo

A disp.: Lamanna, Donnarumma, Marchese, Fiamozzi, Gabriel Silva, Lazovic, Ntcham, Raul, Capel, Cerci, Matavz . All.: Gasperini

A disp.: Diego Lopez , Abbiati, Romagnoli , Calabria, Simic, José Mauri, Locatelli, Poli, Boateng, Menez. All.: Mihajlovic

Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Missiroli , Magnanelli, Duncan; Berardi, Defrel, Sansone . A disp.: Pegolo, Pomini, Gazzola, Antei, Longhi, Terranova, Biondini , Pellegrini, Politano, Falcinelli, Trotta. All.: Di Francesco Squalificati : - Indisponibili: Laribi

A disp.: De Sanctis, Zukanovic, Castan, Emerson, Strootman, Maicon, Dzeko, Vainqueur, Torosidis, Iago Falque, Ucan, Totti. All.: Spalletti

Sampdoria (3-4-2-1): Viviano; Cassani, Ranocchia, Moisander; De Silvestri, Fernando, Soriano, Lazaros; Cassano , Alvarez; Quagliarella. A disp.: Puggioni, Brignoli, Silvestre, Pereira, Diakitè, Palombo, Skriniar, Barreto, Krsticic, Dodò, Muriel, Rodriguez. All.: Montella

A disp. : Coppola, Marcone, Samir, Bianchetti, Gilberto, Albertazzi, Jankovic, Gomez , Romulo, Furman, Greco, Emanuelson. All.: Delneri

NAPOLI-CHIEVO ORE 20:45 FORMAZIONI UFFICIALINapoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Ghoulam; David Lopez, Jorginho, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne.

A disp.: Gabriel, Rafael, Maggio, Regini, Grassi, Strinic, Chalobah, Allan, Valdifiori, El Kaddouri, Gabbiadini, Mertens. All.: Sarri

Squalificati: Albiol (1)

Indisponibili: -





Chievo (4-3-1-2): Bizzarri; Frey, Dainelli, Cesar, Cacciatore; Castro, Rigoni, Radovanovic; Birsa; Mpoku, Pellissier.

A disp.: Seculin, Bressan, Costa, Ninkovic, Hetemaj, Spolli, Sardo, Pinzi, Floro Flores, Meggiorini. All.: Maran

Squalificati: Gobbi(1)

Indisponibili: Gamberini, Izco, Inglese

LE ULTIME

Qui Chievo:

Izco e Inglese sono out. A Napoli sarà assente Gobbi per squalifica: a destra giocherà Frey con a sinistra Cacciatore. Al centro della difesa dubbio Dainelli-Spolli e in attacco accanto a Meggiorini uno tra Pellissier e Mpoku.