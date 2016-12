5 febbraio 2016 Serie A: le formazioni in tempo reale Ecco gli schieramenti della ventiquattresima giornata di campionato

BOLOGNA-FIORENTINA ore 18:00Bologna (4-3-3): Mirante; Rossettini, Gastaldello, Maietta, Morleo; Taider, Diawara, Brighi; Mounier, Destro, Giaccherini. A disp.: Da Costa, Stojanovic, Mbaye, Zuniga, Donsah, Constant, Zuculini, Masina, Crisetig, Rizzo, Brienza, Floccari. All.: Donadoni Squalificati: Ferrari(1), Oikonomou (1) Indisponibili: Krafth



Fiorentina (3-4-2-1) : Tatarusanu; Roncaglia, G. Rodriguez, Astori; Bernardeschi, Vecino, Tino Costa, Pasqual; Ilicic, B. Valero; Kalinic.

A disp.: Sepe, Lezzerini, Tomovic, Alonso, Benalouane, Blaszczykowski, Kone, Babacar, M. Fernandez, Tello, Zarate. All.: P. Sousa Squalificati: - Indisponibili: Badelj

LE ULTIME

Qui Bologna : i titolari della partita a Frosinone hanno svolto lavoro defaticante. Seduta più intensa per tutti gli altri, agli ordini di Donadoni. Per l'anticipo di sabato contro la Fiorentina, l'allenatore avrà a disposizione tutti tranne due difensori, Ferrari e Oikonomou, squalificati e Krafth, ancora infortunato. Dovrebbe rientrare dall'inizio Destro, dopo il turn-over del Matusa. Quasi certamente in campo anche Gastaldello, smaltita la squalifica.



Qui Fiorentina : per la trasferta di sabato con il Bologna la Fiorentina riavrà a disposizione Tino Costa e Roncaglia che hanno smaltito un turno di squalifica. Convocabile anche il neo acquisto Kone mentre Benalouane è alle prese con un problema fisico che potrebbe far slittare la sua disponibilità. Resta sotto esame Alonso per l'infortunio alla caviglia subito a Genova, ancora a box Badelj.





GENOA-LAZIO ore 20:45Genoa (3-4-3): Perin; Munoz, Burdisso, Izzo; Ansaldi, Rigoni, Dzemaili, Laxalt; Suso; Pavoletti, Cerci. A disp.: Lamanna, Donnarumma, De Maio, Marchese, Gabriel Silva, Tachtsidis, Rincon, Pandev, Lazovic, Ntcham, Capel, Matavz. All.: Gasperini Squalificati: - Indisponibili: -

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, Mauricio, Hoedt, Konko; Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Keita, Djordjevic, F. Anderson. A disp.: Berisha, Guerrieri, Gentiletti, Patric, Mauri, Onazi, Cataldi, Murgia, Klose. All.: Pioli Squalificati: Matri (1) Indisponibili: De Vrij, Kishna, Biglia, Radu, Bisevac, Morrison, Candreva

LE ULTIME

Qui Genoa : la sconfitta di Torino con la Juventus non ha lasciato strascichi a livello fisico né in termini di squalifiche così l'allenatore rossoblù potrà contare sul gruppo al completo. I protagonisti della sfida ai bianconeri hanno svolto solo una seduta di scarico mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una partitella contro la Primavera.



VERONA-INTER ore 12:30 Verona (4-4-2): Gollini; Pisano, Moras, Helander, Albertazzi; Wszolek, Ionita, Marrone, Emanuelson; Toni, Pazzini. A disp.: Coppola, Marcone, Gilberto, Bianchetti, Romulo, Samir, Greco, Checchin, Jankovic, J. Gomez. All.: Delneri Squalificati: - Indisponibili: Souprayen, Viviani, Rebic, Siligardi



Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Murillo, Juan Jesus, Telles; F. Melo, Medel, Kondogbia; Eder, Icardi, Perisic. A disp.: Carrizo, Nagatomo, Santon, Correia, Brozovic, Gnoukouri, Biabiany, Jovetic, Palacio, Manaj, Ljajic. All.: Mancini Squalificati: Miranda (1) Indisponibili: - Souprayen, Viviani, Rebic, Siligardi

LE ULTIME

Qui Verona : a differenza del solito, anche i reduci della sfida con l'Atalanta hanno lavorato sul campo: corsa e allungamento dopo un'accurata dose di esercizi in palestra. Al preparatore Alimonta il compito di torchiare chi invece non ha giocato o è subentrato. Più che alla palla, ci si è dedicati al fondo. Intanto gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto nel pomeriggio Siligardi hanno evidenziato una lesione al muscolo otturatore esterno della gamba sinistra. I tempi di recupero saranno valutati in base all'evoluzione del quadro clinico.



FROSINONE-JUVENTUS ore 15 Frosinone (4-3-3): Leali; Rosi, Blanchard, Russo, Crivello; Gori, Chibsah, Sammarco; Paganinio, D.Ciofani, Dionisi. A disp.: Bardi, Zappino, M. Ciofani, Frara, Bertoncini, Gucher, Longo, Tonev, Soddimo. All.: Stellone Squalificati: - Indisponibili: Kragl, Gomis, Pryyma, Ajeti, Crivello, Carlini, Pavlovic



LE ULTIME

Qui Frosinone: per la sfida contro la Juventus il Frosinone dovrà rinunciare ai difensori Ajeti e Pavlovic entrambi usciti anzitempo nella gara contro il Bologna, per problemi muscolari, all'adduttore della coscia sinistra il primo, al vasto esterno della gamba sinistra il secondo. I due si sono recati a Roma a Villa Stuart. Probabile la conferma nell'11 di partenza di Russo e Crivello.



MILAN-UDINESE ore 15Milan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, De Sciglio; Honda, Kucka, Montolivo, Bonaventura; Bacca, Niang. A disp.: Abbiati, Livieri, Calabria, Zapata, Antonelli, Bertolacci, Poli, Menez, J. Mauri, Boateng, Balotelli. All.: Mihajlovic Squalificati: - Indisponibili: Diego Lopez, Rodrigo Ely, Luiz Adriano

Udinese (3-5-2): Karnezis; Wague, Danilo, Armero; Edenilson, Badu, Lodi, Halfredsson, Adnan; Perica, Thereau.

A disp.: Meret, Romo, Heurtaux, Felipe, Kuzmanovic, Widmer, Fernandes, Wague, Guilherme, Matos, Zapata, Di Natale. All.: Colantuono Squalificati: - Indisponibili: Merkel, Pasquale, Domizzi

LE ULTIME

Qui Milan : Mihajlovic non vuole più stravolgere la formazione con cui ha battuto Inter e Palermo. Ma non sono escluse un paio di novità contro l'Udinese. Potrebbero rivedersi De Sciglio sulla fascia e Bertolacci a centrocampo, con Balotelli che aspetta la sua chance in attacco ma è chiuso dalla coppia Bacca-Niang. Cresce la condizione di Menez, autore dell'unico gol segnato nella partitella giocata a Milanello fra le riserve e la Primavera rossonera. Mentre è ancora indisponibile Luiz Adriano, ancora dolorante per la piccola lesione alla cartilagine causata dal trauma toracico rimediato in coppa Italia una settimana fa.



NAPOLI-CARPI ore 15Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Valdifiori, Hamsik; Callejon, Higuain, Insigne. A disp.: Gabriel, Rafael, Maggio, Strinic, Regini, Chiriches, Luperto, Chalobah, Lopez, El Kaddouri, Mertens, Gabbiadini. All.: Sarri Squalificati: Jorginho (1) Indisponibili: Grassi



Carpi (3-5-2): Belec; Zaccardo, Suagher, Poli; Pasciuti, Porcari, Sabelli, Cofie, Letizia; Di Gaudio, Lasagna. A disp.: Colombi, Brkic, Daprelà, Martinho, Verdi, Crimi, Bianco, Gnahoré, Mbakogu, Mancosu. All.: Castori Squalificati: Gagliolo (1), Lollo (1) Indisponibili: Fedele, Bubnjic, De Guzman, Romagnoli

LE ULTIME

Qui Napoli: Dopo il successo con la Lazio, il Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti a Castelvolturno in vista della sfida al Carpi. La squadra, dopo la fase di attivazione, si è divisa in due gruppi. Corsa sul perimetro di campo e lavoro di scarico per chi ha giocato all'Olimpico. Gli altri uomini della rosa hanno svolto allenamento atletico sulla forza aerobica e partitina a campo ridotto. Grassi prosegue nella tabella personale di riabilitazione e ha iniziato a fare corsa leggera.



SASSUOLO-PALERMO ore 15 Sassuolo (4-3-3): Consigli; Vrsaljko, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Duncan; Berardi, Trotta, Sansone. A disp.: Pegolo, Pomini, Gazzola, Antei, Adjapong, Longhi, Broh, Falcinelli, Missiroli, Pellegrini, Politano, Defrel. All.: Di Francesco Squalificati: - Indisponibili: Terranova, Laribi



Palermo (4-3-3): Sorrentino; Andelkovic, Gonzalez, Goldaniga, Lazaar; Hiljemark, Cristante, Chochev; Quaison, Gilardino, Vazquez. A disp.: Alastra, Vitiello, Pezzella, Morganella, Rispoli, Cionek, Balogh, Djurdjevic, Trajkovski. All.: Tedesco Squalificati: Jajalo (1) Indisponibili: Posavec, Maresca, Struna Terranova, Laribi

LE ULTIME

Qui Sassuolo : Di Francesco potrebbe avere di nuovo a disposizione Missiroli, assente per un problema muscolare da alcune settimane, ma ormai completamente recuperato. Il dubbio riguarda il suo possibile utilizzo dall'inizio o a partita in corso. In difesa è in dubbio Vrsaliko che ha preso un colpo alla caviglia del match con la Roma. Gazzola l'eventuale sostituto. A centrocampo, ancora indisponibile Laribi, tutto ruota attorno a Missiroli. Probabile conferma di Duncan, in preallarme Biondini o Pellegrini.



TORINO-CHIEVO ore 15Torino (3-5-2): Padelli; Maksimovic, Glik, Moretti; Zappacosta, Bruno Peres, Vives, Gazzi, Benassi; Belotti, Immobile. A disp.: Castellazzi, Ichazo, G. Silva, Jansson, Molinaro, Farnerud, Avelar, Maxi Lopez. All.: Ventura Squalificati: Baselli (1) Indisponibili: Obi, Bovo, Acquah, Martinez



Chievo (4-3-1-2): Seculin; Cacciatore, Dainelli, Cesar, Gobbi; Pinzi, Radovanovic, Castro; Birsa; Inglese, Mpoku. A disp.: Bressan, Confente, Spolli, Frey, Dainelli, Costa, Damian, Sardo, Pellissier. All.: Maran Squalificati: Rigoni (1) Indisponibili: Izco, Gamberini, Meggiorini, Hetemaj, Mattiello, Pepe, Bizzarri, Floro Flores

LE ULTIME

Qui Torino : amichevole con una selezione del settore giovanile per il Torino, in vista della sfida di domenica con il Chievo. Indisponibili Acquah e Martinez per problemi fisici: il centrocampista sarà sottoposto ad esami strumentali in seguito al dolore accusato agli adduttori durante la sfida con la Sampdoria, mentre l'attaccante venezuelano ha svolto lavoro personalizzato per assorbire un trauma contusivo alla caviglia destra. Non sarà tra i convocati Baselli, squalificato in seguito all'ammonizione di Genova.



Qui Chievo :lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro l'Inter, piu' 'robusto' per chi non ha giocato a Milano. Chievo in emergenza. Mancheranno Pepe, Gamberini, Meggiorini, Hetemaj e Izco, difficili anche i recuperi di Bizzarri e di Floro Flores. Non ci sarà nemmeno Rigoni ammonito contro l'Inter e in diffida. Per lui squalifica di un turno.

ATALANTA-EMPOLI ore 18Atalanta (4-3-3): Sportiello; Conti, Masiello, Cherubin, Brivio; De Roon, Kurtic, Migliaccio; Raimondi Pinilla, Diamanti. A disp.:Bassi, Radunovic, Toloi, Djimsiti, Cigarini, Freuler, Gagliardini, D'Alessandro, Gakpé, Gomez, Monachello, Borriello. All.: Reja Squalificati: Dramé (1) Indisponibili: Carmona, Paletta, Bellini



Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Tonelli, Camporese, Mario Rui; Zielinski, Paredes, Croce; Saponara; Pucciarelli, Maccarone. A disp.: Pelagotti, Maiello, Ariaudo, Bittante, Zambelli, Dioussè, Krunic, Buchel, Livaja, Mchedlidze, Piu. All.: Giampaolo Squalificati: nessuno Indisponibili: Costa



Costa LE ULTIME

Qui Atalanta : Luca Cigarini rischia il forfait contro l'Empoli: il centrocampista, alle prese con una distorsione alla caviglia, si è allenato a parte con Paletta e Bellini. Al suo posto dovrebbe giocare Kurtic, risparmiato a Verona perché diffidato. Sul lato sinistro della difesa lo squalificato Dramè sarà invece rimpiazzato da Brivio. Probabile il ritorno al 4-3-3, con un dubbio sul centravanti: Pinilla potrebbe tornare titolare dopo più di due mesi, con Borriello dirottato in panchina.



ROMA-SAMPDORIA ore 20:45Roma (4-2-3-1): Szczesny; Maicon, Rudiger, Manolas, Zukanovic; Pjanic, Keita; Salah, Perotti, El Shaarawy; Totti. A disp.: De Sanctis, Lobont, Castan, Emerson, Vainqueur, Uçan, Di Livio, De Santis, Gyomber, Sadiq. All.: Spalletti Squalificati: Nainggolan (1) Indisponibili: Strootman, Ponce, Florenzi, Iago Falque, Digne, Torosidis, Dzeko, De Rossi



Sampdoria (3-4-2-1): Viviano; Ranocchia, Silvestre, Moisander; Cassani, Fernando, Barreto, Dodò; Soriano, Correa; Muriel. A disp.: Puggioni, Brignoli, Skriniar, Palombo, Ivan, Krsticic, Christodoulopoulos, Carbonero, Alvarez, Cassano, Rodriguez, Quagliarella. All.: Montella Squalificati: Diakité (1) Indisponibili: Mesbah, De Silvestri, Sala, Diakitè

LE ULTIME

Qui Roma : giallorossi al lavoro in avvicinamento alla Samp. Hanno iniziato la seduta in palestra per poi scendere in campo dove hanno svolto una sessione atletica. L'allenamento si è concluso quindi con una partitella su campo ridotto. Lavoro individuale per De Rossi, Digne, Dzeko, Florenzi e Gyomber, fisioterapia per Torosidis. Strootman ha lavorato assieme alla Primavera, con cui giocherà a Trigoria nella sfida con l'Avellino. Per l'olandese si tratta del ritorno in campo a distanza di un anno dallo stop con la Fiorentina.



