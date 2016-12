Serie A: le formazioni in tempo reale

MILAN-INTER ore 20:45 FORMAZIONI UFFICIALIMilan (4-4-2): Donnarumma; Abate, Alex, Romagnoli, Antonelli; Honda, Kucka, Montolivo, Bonaventura; Bacca, Niang.

A disp.: Abbiati, Livieri, Calabria, Zapata, Simic, De Sciglio, José Mauri, Poli, Menez, Boateng, Bertolacci, Balotelli. All.: Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Diego Lopez, Rodrigo Ely, Luiz Adriano, De Jong



Inter (4-3-1-2): Handanovic; Santon, Murillo, Miranda, Juan Jesus; Brozovic, Medel; Perisic, Jovetic, Ljajic; Eder.

A disp.: Carrizo, Berni, Nagatomo, D'Ambrosio, Telles, Felipe Melo, Gnoukouri, Kondogbia, Icardi, Palacio, Manaj. All.: Mancini

Squalificati: -

Indisponibili: -



LE ULTIME

Qui Milan: Mihajlovic recupera Bonaventura (risolto il problema alla schiena) e Alex, che saranno confermati. A centrocampo Kucka, fuori Bertolacci. La coppia d'attacco sarà Bacca-Niang: Luiz Adriano è alle prese con un trauma toracico rimediato contro l'Alessandria in Coppa Italia e non è stato convocato, così come De Jong, diretto ai Galaxy. Riecco Menez, va in panchina.



Qui Inter: Mancini dovrebbe lanciare subito Eder nel 4-3-1-2 l'ex Samp affiancherà Jovetic, in vantaggio su Icardi. In difesa, Jesus favorito su Telles per il ruolo di terzino.