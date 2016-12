Serie A, Lazio-Sassuolo 3-2: Candreva in forma Nazionale

10:01 - Grande pomeriggio di calcio all'Olimpico. La Lazio centra la seconda vittoria consecuitva, battendo 3-2 il Sassuolo. Padroni di casa avanti al 9' con Mauri. Il raddoppio arriva al 25' grazie a Djordjevic. Un minuto dopo (26'), gli ospiti accorciano le distanze con Berardi. La Lazio trova il 3-1 con un ottimo Candreva al 35'. Poi ancora Berardi fissa il risultato sul 3-2 al 50' su rigore. Espulsi Cana e Peluso.

LA PARTITA

Sei gol in due partite e, soprattutto, 6 punti. La Lazio di Stefano Pioli comincia a correre e si candida al ruolo di guastafeste del campionato. Con un attacco così, i biancocelesti possono mettere in difficoltà chiunque. Djordjevic non soffre la concorrenza di Klose e non smette più di segnare. Dopo la tripletta a Palermo, l’ex attaccante del Nantes ha trovato il gol anche davanti ai suoi tifosi. Lulic non è più una sorpresa, Mauri sa essere trascinatore anche a 34anni e Candreva è sempre decisivo. L’esterno d’attacco si è dimostrato ancora una volta l’uomo in più di questa Lazio. Promosso il reparto offensivo, la difesa invece fa un passo indietro. Il pacchetto arretrato di Pioli ha sofferto parecchio il tridente del Sassuolo, perdendo Berardi in occasione di entrambi i gol. L’espulsione di Cana ha di certo complicato le cose, ma con la giusta attenzione i padroni di casa sarebbero riusciti a far passare un pomeriggio più tranquillo ai propri tifosi. Se la Lazio ha subito più del dovuto, è anche merito del Sassuolo. Con il rientro dalla squalifica di Berardi, il tridente di Di Francesco è tornato a graffiare. La doppietta del numero 25 neroverde ha revitalizzato un reparto che non andava in gol dalla prima giornata contro il Cagliari. Con la fase difensiva delle ultime gare, gli ospiti avrebbero potuto strappare un punticino all’Olimpico.

Dopo le sette reti subite a San Siro contro l’Inter, il Sassuolo sembrava aver registrato la difesa, subendo un solo gol nelle tre giornate successive. Il fortino emiliano però dura solo 9’ all’Olimpico. A sbloccare la gara, ci pensa Stefano Mauri. Il capitano della Lazio batte Consigli con un gran sinistro da fuori area che si infila nell’angolo. Il Sassuolo subisce il colpo e fatica a rialzarsi. Djordjevic si muove bene e aspetta l’occasione giusta per fare male. La chance arriva al 25’ e il serbo non sbaglia. Candreva crossa, Djordjevic colpisce. Partita chiusa? Tutt’altro. Mentre i tifosi biancocelesti stanno ancora festeggiando, Berardi scappa a Braafheid e supera Marchetti, non troppo reattivo nella circostanza. Gli ospiti accorciano subito le distanze (26’) e poco dopo sfiorano anche il pareggio con Zaza, che colpisce il palo esterno. I neroverdi creano pericoli davanti, ma soffrono quando si tratta di difendere. Così al 35’ Candreva raccoglie in area una maldestra respinta di Antei e deposita comodamente il pallone del 3-1 in rete. Nel finale di primo tempo il Sassuolo prova a riaprire la gara con Zaza, ma questa volta Marchetti risponde sicuro.

Ad inizio ripresa la Lazio parte forte, ma gli ospiti non stanno a guardare. Ancora Berardi protagonista: Cana non lo tiene e lo butta giù in area. Rigore per il Sassuolo e doppio giallo per l’albanese, che lascia i suoi in 10. Berardi trasforma dagli undici metri e al 50’ il risultato recita: 3-2 per i padroni di casa. Con l’uomo in meno, la Lazio subisce e rischia di prendere il gol del pareggio dopo una bella incursione di Missiroli. L’equilibrio numerico viene ristabilito al 61’, quando Peluso è costretto a stendere un’imprendibile Candreva al limite dell’area. Seconda ammonizione anche per il terzino del Sassuolo. La Lazio ritrova il coraggio perduto e prova a chiudere i conti con Parolo e il neo entrato Klose, ma in entrambe le occasioni Consigli è fantastico. Negli ultimi minuti Marchetti imita il collega e salva il risultato con un grandissimo riflesso. I tre punti vanno alla Lazio che, in attesa delle gare delle 20:45, supera Inter, Napoli e Fiorentina in un colpo solo. Secondo ko consecutivo per il Sassuolo. Gli emiliani restano a secco, per quanto riguarda le vittorie, e chiudono la classifica insieme a Parma e Palermo, a quota tre punti.



LE PAGELLE

Djordjevic 7 - Antei e Cannavaro non sanno come tenerlo. Segna di testa e sfiora la doppietta. Con Candreva, è già grande intesa. L'anno scorso in Ligue 1 ne ha segnati 10, se continua così il bottino personale a fine campionato sarà ancora più ricco.

Consigli 7 - Incolpevole sui gol, compie due interventi da campione su Parolo e Klose nella ripresa. Se il Sassuolo non affonda, grande merito va a lui.

Candreva 7,5 - E' dappertutto. Punta l'uomo, recupera palloni, scodella un'infinità di cross e, appena vede la porta, calcia. Suo l'assist per il gol di Djordjevic. La rete del momentaneo 3-1, un gioco da ragazzi.

Berardi 7 - Con lui in campo, è tutta un'altra storia per il Sassuolo. Non solo la doppietta: con i suoi continui spunti, anche Zaza e Sansone tornano ad essere brillanti.

Braafheid 5 - Propositivo quando si tratta di attaccare, molto disattento nella fase difensiva. Si perde Berardi nel primo tempo e l'attaccante del Sassuolo punisce.



IL TABELLINO

Lazio (4-2-3-1): Marchetti 6,5; Cavanda 5,5, Cana 5, De Vrij 6, Braafheid 5; Onazi 6,5, Parolo 6,5; Candreva 7,5 (32’ st Felipe Anderson sv), Mauri 6,5 (7’ st Ciani 6), Lulic 6; Djordjevic 7 (39’ st Klose sv)

A disp.: Berisha, Strakosha, Konko, Pereirinha, Ledesma, Ederson, Keita. All.: Pioli 6,5

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Gazzola 5, Antei 5, Cannavaro 5, Peluso 4,5; Biondini 5,5 (6’ st Missiroli 6,5), Magnanelli 6, Taider 5,5 (19’ st Longhi 6); Berardi 7, Zaza 6,5, Sansone 6 (29’ st Floro Flores 5,5)

A disp.: Pomini, Polito, Acerbi, Terranova, Bianco, Missiroli, Brighi, Chibsah, Floccari, Pavoletti. All.: Di Francesco 6

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 9’ Mauri (L), 25’ Djordjevic (L), 26’ Berardi (S), 35’ Candreva (L), 5’ st rig. Berardi

Ammoniti: Onazi (L), Cannavaro (S), Marchetti (L)

Espulsi: Cana (L) per doppia ammonizione, Peluso (S) per doppia ammonizione