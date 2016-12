Serie A: Lazio-Roma, un derby per il secondo posto

Lazio-Roma è senza dubbio la gara più attesa della 37esima e penultima giornata di Serie A , non solo per la rivalità accesa tra le due tifoserie divise dal Tevere ma anche per l'importanza di conquistare un secondo posto che regalerebbe l'accesso alla prossima Champions senza passare dai preliminari. Come se non bastasse, negli ultimi giorni è esplosa la polemica per lo spostamento (chiesto e ottenuto dalla Lazio) del derby a lunedì pomeriggio.

I biancocelesti vogliono smaltire al più presto la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus. Alla squadra di Pioli, attualmente terza a -1 dai giallorossi, basterebbe un punto per essere sicura di accedere alla prossima Champions. L'obiettivo è però tornare nell'Europa che conta senza passare dai preliminari e per farlo è necessario battere prima i cugini e poi il Napoli nell'ultimo turno. La Roma, invece, non ha alcuna intenzione di chiudere il suo campionato al terzo posto alle spalle dei rivali di sempre. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico giallorosso Rudi Garcia ha punzecchiato la Lazio alimentando le polemiche sullo spostamento del derby: "Non si gioca martedì visto che hanno giocato 120 minuti in Coppa Italia?". Per la Roma, comunque, la stracittadina sarà l'occasione di riscattare una stagione che non ha regalato i risultati attesi.



Le probabili formazioni di Lazio-Roma:



Lazio (4-2-3-1): Marchetti; Basta, de Vrij, Gentiletti, Lulic; Parolo, Biglia; Candreva, Mauri, Felipe Anderson; Klose. All.: Pioli

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Manolas, Yanga-Mbiwa, Holebas; S. Keita, De Rossi, Nainggolan; Florenzi, Totti, Iturbe. All.: Garcia.