Serie A: Lazio-Parma 4-0, i biancocelesti restano secondi

LA PARTITA

Tre punti indispensabili, violenti, feroci. Dopo la brusca frenata nelle ultime due gare, la Lazio torna a picchiare duro sul campionato, confermandosi al secondo posto e rimettendosi in temperatura per la volatona finale. Un tornado, la banda di Pioli, che in sei minuti spazza via il Parma e lo condanna all'aritmetica retrocessione in B a sette anni di distanza dall'ultima volta. All'Olimpico si rivede la squadra-champagne che aveva incantato con otto successi consecutivi. Merito di tre fattori determinanti - tornati a essere miscelati insieme - per i quali serve necessariamente il porto d'armi: un attacco atomico, con due esterni irresistibili e un centravanti letale; un centrocampo solido come pochi e una fame di Champions che tocca livelli stellari.



Contro il Parma servono dieci minuti di rodaggio, nei quali gli emiliani spaventano Marchetti con Palladino (due gol sfiorati al 5' e al 7'), dopodiché sono fuochi d'artificio: Parolo, in campo a sorpresa dal 1' nemmeno tre settimane dopo la frattura della costola, squarcia la partita con un missile dai 25 metri che si infila all'angolino (10'); tre minuti più tardi, Klose sfrutta una respinta di Mirante e infila il bis dopo una discesa a destra di Felipe Anderson; poco dopo (16'), su assist di Lulic, Candreva ammazza definitivamente la partita. Sei minuti da spavento, che avvisano senza giri di parole le dirette inseguitrici e confermano l'eccezionale lavoro di Pioli, bravo a gestire un gruppo che a questo punto sogna sempre più in grande. Il tecnico biancoceleste si presenta con un 4-2-3-1 dinamico, con Parolo e Cataldi a proteggere la difesa e i quattro davanti ad assaltare i poveri emiliani. Klose è il consueto riferimento, Felipe Anderson e Candreva invertono spesso la posizione mentre Lulic è preziosissimo nell'insolito ruolo di trequartista.



Il Parma, che come detto comincia con coraggio, alza presto bandiera bianca e nella ripresa - nonostante la Lazio abbassi sensibilmente i ritmi - subisce anche il poker di Keita, al primo centro in campionato grazie a un assist di Candreva (81'). Dopo un anno d'agonia, il k.o. dell'Olimpico sancisce l'aritmetica condanna per i ragazzi di Donadoni, che abbandonano la massima serie con una dignità lodevole. A retrocedere per davvero, dopo un'annata disastrosa, non sono stati certo loro.