Serie A: Lazio, la ripartenza passa dal Verona

La Nazionale di rugby, impegnata domenica all'Olimpico con l'Inghilterra, costringe Lazio e Verona a scendere in campo già questa sera: la 25esima giornata di Serie A si apre dunque con un singolare anticipo del giovedì. Per i ragazzi di Pioli, protagonisti di uno scarso momento di forma, è l'occasione perfetta per ripartire dopo due pareggi e un ko, senza gol segnati: la strada verso un piazzamento europeo passa dai tre punti contro Delneri.

All'Olimpico arriva un Verona sempre ultimo in classifica a -9 dalla zona salvezza ma rinvigorito dal pareggio per 3-3 al Bentegodi con l'Inter. La squadra di Delneri, avanti 3-1, si è fatta rimontare dai nerazzurri e non è riuscita a centrare il secondo successo di fila (e complessivo) dopo quello ottenuto contro l'Atalanta. I gialloblù sono comunque in crescita e non perdono da cinque turni (l'ultima volta il 10 gennaio col Palermo). Nella sua storia in Serie A la Lazio ha ospitato 20 volte l'Hellas Verona con un bilancio che parla chiaro: 11 vittorie, 7 pareggi e solo 2 ko (l'ultimo datato 16 dicembre 1984, 1-0 con autogol di Podavini su tiro di Nanu Galderisi). Sono 21, invece, le gare disputate nel massimo campionato al Bentegodi con i gialloblù che si sono imposti 9 volte contro 3 dei biancocelesti. All'andata la squadra di Pioli si è imposta 2-1 con rigore di Biglia e gol di Parolo che risposero al vantaggio iniziale di Helander.