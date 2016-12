Serie A: Lazio-Juventus, fra rinascita e conferme

I padroni di casa per ripartire, gli ospiti per confermare l'ottimo momento. Allo stadio Olimpico di Roma si apre la 15esima giornata di Serie A: Lazio-Juventus promette spettacolo. Si gioca questa sera per agevolare i bianconeri nel recupero verso l'ultimo turno della fase a gironi di Champions League, martedì a Siviglia: una sfida a cui la Signora arriva da qualificata agli ottavi, un appuntamento che utile per mantenere il primato.



Sarà un match importantissimo per la Lazio, che arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate di campionato: Atalanta, Milan, Roma ed Empoli hanno certificato la crisi dei biancocelesti, che stazionano a 19 punti in classifica e vogliono ripartire. Tutto il contrario rispetto alla Juventus, reduce da quattro vittorie consecutive in Serie A (Torino, Empoli, Milan e Palermo) e risalita al quinto posto solitario a 25 punti.



I precedenti. La Lazio non batte la Juventus in campionato da ben 12 anni: era il 6 dicembre 2003 quando i biancocelesti s'imposero con un secco 2-0 sulla Signora grazie alle reti di Bernardo Corradi e Stefano Fiore. Nella scorsa stagione, invece, la Juventus s'impose nettamente sia in casa che in trasferta: all'Olimpico finì 3-0 con doppietta di Pogba e gol di Tevez, allo Stadium la gara terminò con un 2-0 targato Tevez-Bonucci.