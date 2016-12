Serie A: Lazio-Fiorentina 4-0, agganciato il Napoli al 3° posto

10:27 - Nel posticipo della 26.ma giornata, la Lazio travolge la Fiorentina 4-0 e centra la quarta vittoria consecutiva, che le consente di salire al terzo posto a pari punti con il Napoli. All'Olimpico è uno show degli uomini di Pioli, che sbloccano la gara dopo sei minuti con un destro di Biglia dalla distanza. I biancocelesti trovano il bis nella ripresa con un rigore di Candreva (65') e chiudono i conti grazie alla doppietta di Klose (75' e 85').

LA PARTITA

Le carte sono finite sul tavolo, nascondersi non sarà più consentito. La Lazio vuole l'Europa, ma quella più prestigiosa. Lo si capisce in quindici minuti, i primi, quando per nessuno c'è modo di prendere ossigeno. In campo, allo stadio, sul divano, ovunque. Un quarto d'ora in apnea per sfruttare il passo falso del Napoli, agganciarlo al terzo posto e mostrare al campionato tutta la fame di questa squadra. Quello della Lazio è un assalto in piena regola, furioso e organizzato nei dettagli. Un'aggressione preparata, completa, totale; con uomini che sbucano da ogni dove, a un ritmo quattro volte superiore rispetto a quello della Viola. Candreva sfreccia a destra e Felipe Anderson a sinistra, Mauri non dà riferimenti sulla trequarti, i terzini (Basta e Radu) che pulsano come ali aggiunte, i due mediani (Biglia e Cataldi) che accompagnano ogni azione, Klose che è sempre in agguato, Neto che subisce un assedio.



Si parte con Biglia, che già dopo sei minuti spacca l'equilibrio con un gol d'antologia: Candreva crossa da destra, la difesa viola respinge e l'argentino sprigiona una conclusione, al volo, che si infila all'angolino. Si prosegue con Klose, che al 9' ridicolizza la coppia Savic-Basanta ma trova la risposta di Neto. Poi tocca ancora a Candreva, che sfonda a destra e serve dall'altra parte Felipe Anderson, il cui tiro è salvato da Tomovic. Non è finita: al 13' è ancora il brasiliano a sfiorare il bis, ma il suo sinistro è respinto del portiere viola. A questo punto, fossimo anche sul 3-0, nessuno potrebbe fare una piega. Pioli non la prende bene perché vorrebbe chiuderla, preoccupato dalla reazione della Fiorentina che, invece, sembra sotto shock.



Montella si presenta all'Olimpico con un 4-3-3 leggero e senza mordente. Il centrocampo (Kurtic-Badelj-Mati Fernandez) è affossato dall'energia biancoceleste, l'attacco paga le assenze di Gomez e Babacar. Damanti e Ilicic girano a vuoto, Salah è l'unico a tentare qualcosa ma l'unica soluzione sarebbe un'altra invenzione come quella contro la Juve. La pausa placa per una ventina di minuti la cattiveria della Lazio, che sul finire del primo tempo sfiora altre due volte il bis (palo di Biglia dalla distanza e parata di Neto su Felipe Anderson). Il 2-0 si materializza dopo uno sprint del solito Felipe Anderson, che incenerisce Tomovic e si procura il rigore realizzato da Candreva (65'). L'esterno azzurro, tornato ai livelli della prima parte di stagione, è protagonista anche in occasione del 3-0, quando il suo tiro è deviato da Neto prima del colpo di testa di Klose (75'); sempre il tedesco, poi, timbra l'ottavo centro stagionale dopo un guizzo di Keita, in campo per gli ultimi dieci minuti. Un poker da spavento per la quarta vittoria consecutiva, che significa zona Champions ma anche -4 dalla Roma. Il mirino, adesso, vede giallorosso.

LE PAGELLE



Biglia 8 - Piedi raffinati, visione di gioco, precisione al millimetro. Segna un super gol e ne sfiora un altro identico: in mezzo al campo comanda lui.



Klose 7,5 - Due gol alla sua maniera, oltre a un lavoro sfiancante per lui e per la Fiorentina. Generoso come pochi, se mantiene questa forma può fare una differenza enorme.



Candreva 7,5 - Il gol è la cosa meno complicata. Spinge come un missile fino a quando resta in campo, il 3-0 di Klose è soprattutto merito suo.



Neto 7 - La Fiorentina evita di essere sommersa grazie a una serie di suoi interventi prodigiosi.



Tomovic 4 - Demolito da Felipe Anderson, che fa quello che vuole in ogni situazione.

IL TABELLINO



LAZIO-FIORENTINA 4-0

Lazio (4-2-3-1): Marchetti 6; Basta 6,5, Mauricio 7 (4' st Novaretti 6), De Vrij 7, Radu 6,5; Biglia 8, Cataldi 6,5; Candreva 7,5 (32' st Keita 6,5), Mauri 6,5 (36' st Onazi sv), Felipe Anderson 7,5; Klose 7,5.

A disp.: Berisha, Strakosha, Cana, Ciani, Braafheid, Ederson, Ledesma, Keita, Perea. All.: Pioli 8

Fiorentina (4-3-3): Neto 7; Tomovic 4, Basanta 4,5, Savic 4,5, Pasqual 4,5; Kurtic 5, Badelj 5 (32' st Joaquin sv), Mati Fernandez 5; Diamanti 5 (1' st Pizarro 5,5), Ilicic 4,5 (10' st Gilardino 5,5), Salah 5,5.

A disp.: Rosati, Lezzerini, Richards, G. Rodriguez, Alonso, Vargas, Lazzari, Rosi, B.Valero. All.: Montella 4,5

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 6' Biglia (L), 20' st rig. Candreva (L), 30' st e 40' st Klose (L)

Ammoniti: Basanta, Kurtic, Tomovic (F); Mauricio, Candreva (L)

Espulsi: -